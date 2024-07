Ada Fijał to jedna z czołowych trendsetterek na polskich salonach. Charakterystyczne dla niej są nawiązania do stylu retro. Tak też wyglądała podczas jednej z jesiennych premier kinowych. Miałą na sobie zielony, damski garnitur w kratę i golf. Look był stylizowany na lata 40-ste.

Dziś wiemy, skąd pochodzi zestaw Ady. Jej żakiet i spodnie palazzo to projekty Joanny Klimas. Zestaw kosztuje 1250zł. Torebka w stylu vintage pochodzi zaś z sieciówki. Można ją znaleźć w Zarze za 169zł. Jak wam się podoba ten zestaw?

