Prezent dla Małgorzaty Rozenek od męża to terenowy Mercedes GLE 350d z napędem na 4 koła. Ceny takich aut w salonie zaczynają się od... 321 000 zł. W leasingu to mniej więcej 3500-4000 zł miesięcznie. Auto ma 3-litrowy silnik V6 i 258 koni, do tego 9-biegową automatyczną skrzynię biegów. Marzenie... Dla Małgosi spełnione marzenie. Bo taki mąż jak Radek, to prawdziwy skarb...