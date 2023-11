3 z 6

Masz dom, o jakim marzyłaś…

– Dom, do którego chce się wracać! On jest bazą i motorem wszystkiego. Fajnie jest mieć satysfakcjonującą pracę, a moja należy do tych najbardziej ciekawych. Byłoby mi jednak trudniej, gdybym nie miała

z kim dzielić swojej radości. Szczerze mówiąc, najlepiej czuję się, gdy jestem w domu z chłopcami i Radosławem. Nie musimy robić niczego szczególnego. Po prostu chcemy być razem. Czuję wtedy, że to, co się dzieje w moim życiu, jest prawidłowe, oparte na solidnym fundamencie.

Co jest fundamentem związku z Radkiem?

– Ciężko jest opisywać coś, co dzieje się niejako bez naszego udziału. Nie potrafię rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego coś się udaje. Nie jest to zasługa naszej niezwykłej mądrości ani poprzednich doświadczeń, które uchroniły nas przed popełnieniem tych samych błędów. Nie przeczytaliśmy kilkunastu poradników, dzięki którym wiemy, jak ze sobą rozmawiać. Nam to po prostu zostało dane! Z Radosławem rozumiemy się bez słów. Lubię na niego patrzeć, śmiać się z nim i wzruszać w tym samym momencie. Doskonale mnie wyczuwa. Niczego nie robimy na siłę.

Siedzisz, oglądasz program „Iron Majdan” i myślisz: „Osiągnęłam kolejny sukces”?

– Nieee! Po pierwsze, nie lubię oglądać siebie w telewizji. Mam inne wyobrażenie o sobie

i nie jest ono spójne z tym, co widzę na ekranie. Jestem krytyczna wobec siebie. Widzę jakąś histeryczkę, która biega bez sensu. Kiedy oglądam „Iron Majdan”, z przyjemnością patrzę tylko na mojego męża. Miałam szczęście spotkać człowieka, z którym jest mi po drodze. Co zrobić? Wchodzę w czterdziestkę nie tylko jako kobieta spełniona, lecz także zakochana.