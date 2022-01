"40 kontra 20": Robert Kochanek przyłapany na czułościach z piękną brunetką! Nowe zdjęcia paparazzi

Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" wreszcie mogą cieszyć się swoim związkiem bez obowiązku ukrywania się przed ludźmi. Chętnie pokazują archiwalne zdjęcia, które udało im się zrobić przez mijające właśnie wakacje. Zakochany gwiazdor TVN pokazał właśnie nowe zdjęcie z piękną uczestniczką "40 kontra 20", a czytając jego wyznanie miłości fani pytają: Skąd Ty bierzesz te złote myśli? Przy okazji Robert Kochanek podsumował wakacje z Kingą Zapadką. Będzie zachwycona! Zobacz także: "40 kontra 20": Linda zabrała głos po finale. Ma żal do Kingi i Roberta? Jak ocenia ich związek? "40 kontra 20": Zakochany Robert Kochanek o Kindze Zapadce Początkowo mało kto dawał szansę związkowi Kingi Zapadki i Roberta Kochanka w " 40 kontra 20 ". Nawet uczestniczki uważały, że intencje ich koleżanki względem programowego "Seniora" nie są szczere. Kinga jednak nie przejmowała się i walczyła o to, co czuje. Kiedy Robert postanowił wymeldować ją z willi , ani przez chwilę nie spojrzała na Bartka Andrzejczaka inaczej, niż na zwykłego znajomego. Roberta również ciągnęło do Kingi, chociaż za wszelką cenę szukał powodów, aby urwać tę relacje. Gdy tuż przed finałem zdecydował, że Kinga odpada z programu , zainterweniowała Agata, która oddała jej swoje miejsce. Na odchodne zasugerowała, że powinni przemyśleć to, co ich łączy i nie decydować w emocjach. Ten gest Agaty sprawił, że Kinga i Robert wykorzystali drugą szansę i wyszli z programu, trzymając się za ręce. Od powrotu z planu "40 kontra 20" do emisji finału sezonu w telewizji minęło aż dwa miesiące i w tym czasie zwycięzcy programu musieli ukrywać swoje uczucie . Kindze i Robertowi to się udało, chociaż fani podejrzewali już, że mogło im się udać. Teraz, gdy wszystko...