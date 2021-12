"40 kontra 20": Kinga jest już w nowym związku?! Nie uwierzycie, kto jest miłością jej życia!

Dla Blanki Lipińskiej od zawsze nie było tematów tabu. Co jakiś czas odpowiada fanom na wszystkie pytania i stara się rozwiewać ich wątpliwości. Odkąd przyznała się do związku z Baronem ich uczucie jest pod obserwacją mediów oraz zaciekawionych internautów. Fanki zapytały autorkę "365 dni" czy nie jest zazdrosna o to, że inne kobiety piszą do Barona oraz czy to prawda, że... jest w ciąży! Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Czy Blanka Lipińska była zaskoczona tym spostrzeżeniem? Czy starała się coś ukryć? Zobacz także: Blanka Lipińska kupiła nowe mieszkanie z ogromnym tarasem. Autorka "365 dni" zamieszka z Baronem? Blanka Lipińska odpowiada na pytania fanów o ciążę Blanka Lipińska i Baron to w ostatnim czasie najgorętsza para w polskim show-biznesie. Początkowo ukrywali swój związek przed mediami, dzięki temu w spokoju mogli budować fundamenty swojej relacji. Dziś już nie robią ze swojego uczucia tajemnicy, a takiej relacji można im tylko pozazdrościć! Jednak czy w życiu Blanki i Barona szykują się poważne zmiany? Podczas Q&A na Instagramie autorki "365 dni" pojawiło się pytanie: W którym miesiącu ciąży jesteś? Blanka zdaje się być totalnie zaskoczona, że takie pytanie w ogóle się pojawiło ale postanowiła na nie odpowiedzieć, aby plotki o jej ciąży nie rozprzestrzeniały się: W jedenastym 🙄🤦‍♀️ Tym samym zaprzeczyła tej informacji. Odpowiedziała również na pytanie, czy jest zazdrosna o Barona oraz jego powodzenie u płci przeciwnej: - Nie przeszkadza Ci, że inne kobiety piszą do Barona? - zapytała fanka - A piszą? 🙄😂😂😂 Nie obchodzi mnie to, bo nawet nie wiem🤷‍♀️ A jak nie wiem, to mi nie przeszkadza, bo nie wiem... - odpowiedziała ...