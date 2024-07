Musimy przyznać, że na wyprzedaże przygotowujemy się bardzo dokładnie. Już kilka tygodni wcześniej przeglądamy sklepy internetowe i robimy listę rzeczy, które chciałybyśmy kupić tym razem.

W tym roku na naszej liście znalazło się wyjątkowo dużo rzeczy! Zaczynając od płaszczy, przez eleganckie sukienki, aż po buty, których przecież nigdy za wiele.

Jednak według nas robienie zakupów w czasie wyprzedaży to niezły wyczyn, dlatego dzielimy je na 2 etapy. Rzeczy na, których najbardziej nam zależy kupujemy zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Wtedy zniżki obowiązują już we wszystkich sklepach, ale wtedy też są największe tłumy. Dlatego zakładamy wygodne buty, uzbrajamy się w cierpliwość i do sklepu wyruszamy już rano.

Kolejny raz do sklepów wybieramy się tuż przed zakończeniem sezonowych wyprzedaży. Wbrew pozorom wtedy można znaleźć wiele perełek i do tego..... w najniższych cenach.

W galerii znajdziecie wszystkie rzeczy, które chcemy upolować w czasie wyprzedaży: