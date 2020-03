Kupujesz w second handach? Te gwiazdy też!  Upolowały tam prawdziwe modowe perełki!

Kupowanie w second handach od dawna jest bardzo hot! Ubieranie się w rzeczy z drugiej ręki stało się modne z kilku względów. Przede wszystkim można zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, a po drugie - i najważniejsze - wybierając ubrania ze sklepów z używaną odzieżą, dajemy im drugie życie i przyczyniamy się do ochrony planety. Wiele gwiazd nie kryje się z tym, że kupuje rzeczy w second handach, bo jest to bardzo ekologiczne podejście. Zobaczcie, kto żyje w zgodzie z nurtem zero waste!

Te gwiazdy kupują w second handach!

Jako pierwsza na naszej liście znalazła się Maja Sablewska! Gwiazda zawsze prezentuje się perfekcyjnie i otwarcie przyznaje, że uwielbia robić zakupy w lumpeksach.

Kocham second handy. Ja potrafię tam grzebać po parę godzin, mam to po mojej mamie, która co środę jest w swoim ulubionym lumpeksie - wyjawiła w jednym z wywiadów Maja Sablewska.

Dlatego też gwiazda zdecydowała się na to, by zostać ambasadorką akcji #RethinkFashion prowadzonej przez markę Perwoll, promującej jak najdłuższe używanie ubrań, które już mamy. Przesłaniem akcji jest to, że wystarczy odpowiednio dbać o swoje rzeczy podczas prania, by bardzo długo wyglądały efektownie i nie było na nich widać śladów zużycia.



EastNews

Kolejną gwiazdą, która otwarcie przyznaje, że często jej ubrania zostały zakupione w second hanach jest Edyta Herbuś. W jednym z wywiadów tancerka przyznała, że na dobry wygląd nie składają się tylko drogie kreacje od największych projektantów, ale także sukienki znalezione np. w vintage shopach.

- W Warszawie są dwa second handy, które lubię odwiedzać. Można tam dostać rzeczy dobrej jakości, czasami używane, czasami nowiutkie - przyznała Edyta Herbuś.

Agnieszka Włodarczyk jest również prawdziwą fanką lumpeksów. Aktorka w rozmowie z Party.pl wyznała:

Nie sztuka wydać kupę pieniędzy i wyglądać oryginalnie, można też wydać 10 zł i też wyglądać oryginalnie

Gwiazda nieraz udowadniała, że nie wstydzi się kupować ubrań z drugiej ręki. Co więcej aktorka chętnie zakłada je też na oficjalne imprezy!

East News

Monika Brodka to prawdziwa ikona stylu. Pewnie niektórym trudno w to uwierzyć, że swoje modowe perełki dobiera także w vintage shopach. W wywiadzie dla „Twojego Stylu" wokalistka wyjawiła, że wiele jej stylizacji to efekt zakupów w sklepach z tanią odzieżą

Na pokazie kolekcji Tomka Ossolińskiego byłam w musztardowej sukience z second handu. Stamtąd mam też dwie torebki Prady. Oprócz bielizny, w ciucholandzie mogę kupić wszystko

AKPA, fot. Kurnikowski

Za jedną z najlepiej ubranych Polek uważana jest Małgorzata Kożuchowska! Klasa i elegancja to słowa, które idealnie opisują piękną aktorkę. Jak pewnie się domyślacie, ta gwiazda również kupuje ubrania w second handach!

Znam kilka dobrych, sprawdzonych adresów second handów w Polsce i za granicą. W Londynie czy Barcelonie to jest dopiero uczta! Można tam znaleźć coś naprawdę oryginalnego, za niską cenę i praktycznie nie znoszonego - wyjawiła w jednym z wywiadów Małgorzata Kożuchowska.

ONS.pl

Karolina Malinowska to kolejna wielbicielka lumpeksów. Jak przekonuje gwiazda, nie trzeba wydawać ogromnej ilości pieniędzy, aby dobrze wyglądać. W jednym z udzielonych wywiadów modelka przyznała:

Lubię szperać w lumpeksach, a także robię zakupy w sklepach sieciowych. Najważniejsze przecież, by wszystko razem odpowiednio się komponowało

ONS.pl

Na koniec mamy dla Was 5 powodów, dla których warto brać przykład z naszych gwiazd i kupować w second handach!

1. Oszczędność pieniędzy

2. Unikatowość stylizacji

3. Markowe ubrania

4. Można dostać rzeczy nowe, albo mało znoszone

5. Ekologia - to najważniejszy punkt na tej liście! Dzięki temu w ten prosty i przyjemny sposób możemy zadbać o naszą planetę. Żyjcie w nurcie ZERO WASTE!