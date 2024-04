Wokół Michaliny Sosny i jej roli w „M jak miłość” robi się coraz głośniej. W serialu razem z Mikołajem Roznerskim stworzyli jedną z najgorętszych par. Co ciekawe, widzowie z czasem najwyraźniej trochę zapomnieli o granicy między fikcją a światem rzeczywistym i zaczęli podejrzewać aktorów o romans. W mediach już pojawiły się nagłówki łączące serialowych Kamę i Marcina. Młoda gwiazda „Emki” udzieliła wywiadu reporterowi Party.pl i opowiedziała, z czym wiąże się praca na planie tak popularnej produkcji.

W rozmowie z Michaliną Sosną nasz reporter przypomniał, że grająca w „M jak miłość” Katarzyna Cichopek nie mogła mocno ingerować w swój wygląd, ponieważ zbyt duże metamorfozy mogłyby ją oddalić od wizerunku postaci Kingi. To natomiast mogłoby się spotkać z negatywną reakcją widzów. Czy Sosna również ma listę zakazów od produkcji popularnego serialu TVP? Okazuje się, że tak. Aktorka musi konsultować pewne rzeczy z twórcami.

Oczywiście. Jak już wchodzimy w jakiś projekt, to jesteśmy związani z tym wizerunkiem, żeby on był stały. Dlatego też, że widzowie nie lubią takich drastycznych zmian. Jeśli one następują, bo na przykład dostajemy inny projekt, do którego trzeba ściąć włosy, przefarbować je na niebiesko, to oczywiście musimy to skonsultować z produkcją i oni muszą wyrazić na to zgodę i uzasadnić to jakoś w scenariuszu

– wyjaśniła Michalina Sosna.