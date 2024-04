Kama i Marcin to aktualnie jedna z najgorętszych par w "M jak miłość" i widzowie pokochali ich sensacyjny wątek. Jak wiadomo, wcześniej Mikołaj Roznerski był związany z Adrianą Kalską zarówno prywatnie, jak i w serialu, a jak wygląda relacja aktora z Michaliną Sosną? Aktorka, grająca postać Kamy w "Emce" wszystko wyjaśnia! Nie przeszkadzają jej nagłówki, w których jest łączona z Mikołajem Roznerskim?

Michalina Sosna w wywiadzie dla Party.pl poruszyła też temat swojego wątku, który gra w serialu "M jak miłość" u boku Mikołaja Roznerskiego czyli serialowego Marcina Chodakowskiego. Aktorka nie ukrywa, że w serialu ich wątek jest naprawdę gorący, a co za tym idzie w sieci pojawia się mnóstwo nagłówków dotyczącej ich prywatnej relacji. Michalina Sosna nie ukrywa, że decydując się na rolę Kamy w "M jak miłość" zdawała sobie sprawę, że taka sytuacja może mieć miejsce.

Nie ukrywajmy, że postać Marcina, ale też i Mikołaj jest taką osobą, że podoba się dziewczynom, no... podoba się. On jest bożyszczem kobiet tutaj, w tym kraju, no bądźmy szczerzy, więc zawsze jest gorąco, jeśli postawi się przy nim jakąś kobietę. Zdawałam sobie sprawę, że mogą się nawiązać takie tematy i takie nagłówki

powiedziała wprost ze śmiechem Michalina Sosna.