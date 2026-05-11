Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl skomentowała finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jurorka zdradziła, czy jest zadowolona z wyniku głosowania widzów, a przy okazji zareagowała na zarzuty, że w finale show doszło do "ustawki". Iwona Pavlović odniosła się do słów Kuby Wojewódzkiego, który mocno podgrzał atmosferę sugerując przed ogłoszeniem werdyktu że wiadomo już, kto wygra "Taniec z Gwiazdami".

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę cztery pary po raz ostatni zaprezentowały się na parkiecie i poznaliśmy zwycięską parę. To Gamou Fall i Hanna Żudziewicz ostatecznie otrzymali Kryształową Kulę, ale nie tylko ich wygrana wywołała poruszenie w sieci. Po finale "Tańca z Gwiazdami" doszło do afery - wszystko przez Kubę Wojewódzkiego, który jeszcze przed finałem tanecznego show sugerował, że wiadomo już, że to Gamou pokona swoich rywali. Jak już wiemy, tak się właśnie stało, a to wywołało komentarze o ustawce.

Iwona Pavlović w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała całe zamieszanie i przed naszą kamerą zwróciła się do Kuby Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki my ciebie udusimy

Po czym dodała:

Słuchajcie, znacie wszyscy Kubę. Dzisiaj rano z Tomaszem Wygodą byliśmy u Kuby i u Piotra Kędzierskiego i co robił Kuba? No prowokował nas cały czas. To on sobie wymyślił tego Gamou, on mówił ''co Gamou wygra?'', a my z tego się śmialiśmy. Myślę, że zrobił prowokację tak naprawdę. Drodzy państwo chyba znacie Kubę Wojewódzkiego i nie mówicie mi, że on wiedział, kto wygra

