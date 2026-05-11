Wielki finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" już za nami, ale emocje wciąż nie opadły. W rozmowie z naszą reporterką Magdalena Boczarska zdradziła, czy czuje zawód w związku z przegraną. Kiedy zaczęła mówić o Gamou Fall, ten nieoczekiwanie zakłócił wywiad. Co działo się potem? To trzeba zobaczyć.

Choć wiele osób stawiało na Sebastiana Fabijańskiego, zwycięzcą 18. edycji "Tańca z gwiazdami" został Gamou Fall, który tańczył w parze z Hanią Żudziewicz. Fabijański przyznał przed naszą kamerą, że czuje smutek w związku z przegraną. Magdalena Boczarska z kolei zdradziła nam, że nie jest rozczarowana werdyktem. Jak podkreśliła, w jej ocenia Gamou Fall w pełni zasłużył na Kryształową Kulę.

Mówię z ręką na sercu. Ja się bardzo cieszę, że tę kulę dostał Gamou. Powiedziałam to parę razy i też to jeszcze powtórzę, że patrząc na czwórkę tych finalistów, uważam, że ta wygrana może najwięcej zmienić w jego życiu. Myślę, że ludzie też pokochali to, że dał się poznać, to, że tak naprawdę poznali go od zera. Pokazał, że jest świetnym, fajnym facetem. Ja chyba zdaje się, po pierwszym odcinku powiedziałam, że ten facet absolutnie wygra ten program i ma w sobie taką rozbrajającą prawdę

Po tych słowach wywiad nieoczekiwanie zakłócił sam zainteresowany, czyli Gamou Fall. Razem z Hanią Żudziewicz wparowali przed kamerę, przerywając spokojną dotychczas rozmowę.

