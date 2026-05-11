Już wszystko jasne. To Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. W sieci pojawiło się mnóstwo gratulacji dla zwycięskiej pary - i to nie tylko od fanów tanecznego show, ale także od znanych gwiazd. Maciej Zakościelny po ogłoszeniu wyników finału także zamieścił swój komentarz, jednak aktor nie skupił się na gratulacjach dla zwycięzców, a na pozostałych finalistach. Jego wpis natychmiast zdobył mnóstwo polubień i reakcji internautów.

Komentarz Macieja Zakościelnego po finale "Tańca z gwiazdami"

Trzeba przyznać, że finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat stał na naprawdę wysokim poziomie. Po raz pierwszy w historii show w ostatnim odcinku programu zmierzyły się aż cztery pary i wszystkie zachwycały swoim kunszten tanecznym. Wybór zwycięzcy był więc naprawdę trudny, jednak ostatecznie to do Gamou Falla i Hanny Żudziewicz powędrowała Kryształowa Kula.

Gratulacjom dla zwycięskiej pary nie ma końca, jednak Maciej Zakościelny postanowił w swoim wpisie pod jednym z postów na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" pogratulować wszystkim pozostałym finalistom.

Pozostałym parom również serdecznie gratulujemy i dziękujemy - napisał znany aktor

Komentarz Macieja Zakościelnego szybko przyciągnął uwagę internautów. To właśnie on jako jeden z nielicznych nie skupił się jedynie na zwycięskiej parze, ale przede wszystkim pogratulował pozostałym finalistom, którzy także w pełni na te gratulacje zasłużyli.

Właśnie zabrakło takiego komentarza. Dziękuję - zauważają fani

Maciej Zakościelny jak zawsze pokazał swoją niezwykłą klasę i pełen szacunek do wszystkich.

Maciej Zakościelny także był finalistą "Tańca z gwiazdami"

Dla tych, którzy nie śledzą regularnie tanecznego show Polsatu warto przypomnieć, że Maciej Zakościelny był uczestnikiem 15. edycji "Tańca z gwiazdami". W programie szlifował swoje umiejętności taneczne pod okiem Sary Janickiej. Para była uznawana za faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli, jednak ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Program wygrali wówczas Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.

Fot. Instagram Taniec z gwiazdami

Zobacz także: