Po finale "Tańca z gwiazdami" Zakościelny napisał to, o czym myśleli wszyscy. Komentarz wywołał poruszenie
Jak to po każdym finale "Tańca z gwiazdami" bywa, w sieci trwa gorąca dyskusja na temat werdyktu. Swoje komentarze zamieszczają nie tylko fani programu, ale także znane gwiazdy. Komentarz Macieja Zakościelnego zwrócił jednak szczególną uwagę internautów.
Już wszystko jasne. To Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. W sieci pojawiło się mnóstwo gratulacji dla zwycięskiej pary - i to nie tylko od fanów tanecznego show, ale także od znanych gwiazd. Maciej Zakościelny po ogłoszeniu wyników finału także zamieścił swój komentarz, jednak aktor nie skupił się na gratulacjach dla zwycięzców, a na pozostałych finalistach. Jego wpis natychmiast zdobył mnóstwo polubień i reakcji internautów.
Komentarz Macieja Zakościelnego po finale "Tańca z gwiazdami"
Trzeba przyznać, że finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat stał na naprawdę wysokim poziomie. Po raz pierwszy w historii show w ostatnim odcinku programu zmierzyły się aż cztery pary i wszystkie zachwycały swoim kunszten tanecznym. Wybór zwycięzcy był więc naprawdę trudny, jednak ostatecznie to do Gamou Falla i Hanny Żudziewicz powędrowała Kryształowa Kula.
Gratulacjom dla zwycięskiej pary nie ma końca, jednak Maciej Zakościelny postanowił w swoim wpisie pod jednym z postów na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" pogratulować wszystkim pozostałym finalistom.
Pozostałym parom również serdecznie gratulujemy i dziękujemy
Komentarz Macieja Zakościelnego szybko przyciągnął uwagę internautów. To właśnie on jako jeden z nielicznych nie skupił się jedynie na zwycięskiej parze, ale przede wszystkim pogratulował pozostałym finalistom, którzy także w pełni na te gratulacje zasłużyli.
Właśnie zabrakło takiego komentarza. Dziękuję
Maciej Zakościelny jak zawsze pokazał swoją niezwykłą klasę i pełen szacunek do wszystkich.
Maciej Zakościelny także był finalistą "Tańca z gwiazdami"
Dla tych, którzy nie śledzą regularnie tanecznego show Polsatu warto przypomnieć, że Maciej Zakościelny był uczestnikiem 15. edycji "Tańca z gwiazdami". W programie szlifował swoje umiejętności taneczne pod okiem Sary Janickiej. Para była uznawana za faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli, jednak ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Program wygrali wówczas Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.
Zobacz także: