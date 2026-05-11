Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zwyciężyli w 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono wyniki na antenie Polsatu, Kuba Wojewódzki opublikował wpis, w którym zdradził nazwisko triumfatora programu. Jego słowa błyskawicznie wywołały lawinę komentarzy w sieci i falę spekulacji dotyczących rzekomej "ustawki".

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z Gwiazdami", sięgając po Kryształową Kulę po emocjonującym finale programu. W ostatnim odcinku show rywalizacja była wyjątkowo wyrównana - po raz pierwszy w historii o zwycięstwo walczyły aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Wszystkie finałowe występy zostały ocenione maksymalną liczbą punktów, dlatego o wygranej zdecydowały głosy widzów.

Ogłoszenie wyników wywołało ogromne emocje zarówno w studiu, jak i w sieci. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz od początku programu byli jednymi z faworytów widzów, a ich finałowe występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i jurorów. Po ogłoszeniu werdyktu internet zalała fala komentarzy - obok gratulacji pojawiły się także gorące dyskusje na temat wyników finału i poziomu tegorocznej edycji. Szczególne emocje wywołał także wpis Kuby Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki wiedział, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?

Niespełna godzinę po starcie finału „Tańca z Gwiazdami” Kuba Wojewódzki zamieścił w mediach społecznościowych wpis promujący nowy odcinek swojego podcastu z udziałem Iwony Pavlović i Tomasza Wygody. To jednak nie zdjęcie, a jego opis wzbudził największe emocje wśród internautów. Dziennikarz zasugerował bowiem, że zwycięzcą 18. edycji programu został Gamou Fall, jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono wyniki na żywo. Wpis szybko wywołał falę komentarzy i spekulacji w sieci.

Gamou? Kto by się spodziewał, że ten program jest ustawiony

No to jak wygra Gamou, to mamy aferę zagwarantowaną

Wszystko jak zawsze ustawione czytamy w komentarzach.

Gdy pod wpisem rozpętała się burza, Kuba Wojewódzki zamiast tonować emocje, jeszcze bardziej podsycił dyskusję. Odpowiadając jednej z internautek, przyznał, że nazwisko zwycięzcy znał już w niedzielny poranek.

My to wiedzieliśmy już dziś rano. Naiwność nie jest grzechem. Bywa cnotą napisał w komentarzu.

