Afera po finale "Tańca z gwiazdami". Znany gwiazdor ujawnił zwycięzcę przed ogłoszeniem wyników? "Wiedzieliśmy już rano"
Kuba Wojewódzki wiedział, że 18. edycję programu "Taniec z Gwiazdami" wygra Gamou Fall, zanim jeszcze oficjalnie ogłoszono wyniki? Jego wpis w mediach społecznościowych wywołał ogromne zamieszanie, a w sieci zawrzało.
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zwyciężyli w 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono wyniki na antenie Polsatu, Kuba Wojewódzki opublikował wpis, w którym zdradził nazwisko triumfatora programu. Jego słowa błyskawicznie wywołały lawinę komentarzy w sieci i falę spekulacji dotyczących rzekomej "ustawki".
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z Gwiazdami"
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z Gwiazdami", sięgając po Kryształową Kulę po emocjonującym finale programu. W ostatnim odcinku show rywalizacja była wyjątkowo wyrównana - po raz pierwszy w historii o zwycięstwo walczyły aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Wszystkie finałowe występy zostały ocenione maksymalną liczbą punktów, dlatego o wygranej zdecydowały głosy widzów.
Ogłoszenie wyników wywołało ogromne emocje zarówno w studiu, jak i w sieci. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz od początku programu byli jednymi z faworytów widzów, a ich finałowe występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i jurorów. Po ogłoszeniu werdyktu internet zalała fala komentarzy - obok gratulacji pojawiły się także gorące dyskusje na temat wyników finału i poziomu tegorocznej edycji. Szczególne emocje wywołał także wpis Kuby Wojewódzkiego.
Kuba Wojewódzki wiedział, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?
Niespełna godzinę po starcie finału „Tańca z Gwiazdami” Kuba Wojewódzki zamieścił w mediach społecznościowych wpis promujący nowy odcinek swojego podcastu z udziałem Iwony Pavlović i Tomasza Wygody. To jednak nie zdjęcie, a jego opis wzbudził największe emocje wśród internautów. Dziennikarz zasugerował bowiem, że zwycięzcą 18. edycji programu został Gamou Fall, jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono wyniki na żywo. Wpis szybko wywołał falę komentarzy i spekulacji w sieci.
Gamou? Kto by się spodziewał, że ten program jest ustawiony
No to jak wygra Gamou, to mamy aferę zagwarantowaną
Wszystko jak zawsze ustawione
Gdy pod wpisem rozpętała się burza, Kuba Wojewódzki zamiast tonować emocje, jeszcze bardziej podsycił dyskusję. Odpowiadając jednej z internautek, przyznał, że nazwisko zwycięzcy znał już w niedzielny poranek.
My to wiedzieliśmy już dziś rano. Naiwność nie jest grzechem. Bywa cnotą
