O Wiktorii Gąsiewskiej znów jest głośno. Aktorka nie tylko po ponad pięcioletniej przerwie powróciła na plan kultowego serialu "Rodzinka.pl", ale też wraz z bratem, Mateuszem, bierze udział w budzących ogrom emocji programie "Afryka Express", gdzie wraz z innymi celebrytami i partnerującymi im bliskimi, bierze udział w wymagającym wyścigu po krajach Afryki. I choć zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych artystka zachwyca wysportowaną sylwetką, to w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że w sieci nie brakuje kąśliwych komentarzy na temat jej figury.

Wiktoria Gąsiewska szczerze o swoim wyglądzie: "Było kilka komentarzy, że jestem przy tuszy, ale..."

Kilka tygodni temu wystartował program "Afryka Express" z udziałem Wiktorii Gąsiewskiej i jej brata, Mateusza. Rodzeństwo podjęło walkę w wyczerpującym i pełnym wyzwań wyścigu po Tanzanii i Kenii, rywalizując z pozostałymi gwiazdorskimi duetami. Jak już wiemy, w programie nie brakuje ogromu emocji i zaciętej walki o zwycięstwo, niekiedy "za wszelką cenę", co coraz bardziej nie podoba się gwieździe "Rodzinki.pl". W sieci aż huczy od komentarzy na temat zachowań uczestników show, ale też... ich wyglądu.

W rozmowie z naszą reporterką Wiktoria Gąsiewska wyznała, że niedawno mierzyła się z kąśliwymi komentarzami na temat swojej sylwetki.

Staram się po prostu siebie lubić niezależnie od tego, jak moja sylwetka wygląda. Przeszłam niedawno taki moment, kiedy to ciało rzeczywiście zaczęło dojrzewać, dorastać, trochę nabrałam kształtów, ale te kształty mi się podobały. Było kilka komentarzy, że jestem przy tuszy, ale ja tego nie widziałam - wyznała w rozmowie z Party.pl Wiktoria Gąsiewska.

Zdradziła też, jak ważna jest samoakceptacja i to, by czuć się dobrze w swoim ciele.

Ciało będzie ewoluować, będzie się zmieniać. Po ciąży będzie wyglądać zupełnie inaczej, przed ciążą będzie wyglądać inaczej i trzeba siebie akceptować. (...) Fajnie, jak człowiek czuje się dobrze w swojej skórze, dlatego myślę, że powinniśmy przede wszystkim pielęgnować to, jak siebie postrzegamy - dodała.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jak Wiktoria Gąsiewska dba o swoją smukłą sylwetkę. Pomaga jej w tym jogging, squash i nie tylko.

