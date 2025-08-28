Wiktoria Gąsiewska wraz z bratem wzięli udział w konferencji prasowej promującej program "Afryka Express". Aktorka chętnie rozmawiała z mediami, a wśród pytań nie zabrakło tych o Adama Zdrójkowskiego, z którym aktorka była niegdyś w związku. Jak wspomina ich relację?

Wiktoria Gąsiewska wprost o Adamie Zdrójkowskim

Wiktoria Gąsiewska jest obecnie w związku z Jasperem Sołtysiewiczem. Przed nim spotykała się z Adamem Zdrójkowskim i wówczas wyglądali na bardzo szczęśliwych. Ich drogi rozeszły się cztery lata temu, ale media często przypominają o ich relacji. Teraz podczas promocji programu "Afryka Express" odpowiedziała na pytanie o byłego partnera. W rozmowie z Pudelkiem przyznała:

Mama nauczyła mnie, że jeżeli nie masz o kimś nic dobrego do powiedzenia, to po prostu nie mów

Głos zabrał również brat Wiktorii, Mateusz Gąsiewski:

To jest kobieta z klasą, więc zawsze wypowiada się tak jak trzeba, a ja wolałbym się po prostu nie wypowiadać na ten temat. podsumował dla Pudelka.

Co ciekawe, niedawno Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z nami opowiedziała, jak wyglądają jej spotkania z Adamem Zdrójkowskim podczas kręcenia serialu "Rodzinka.pl". Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie obejrzyjcie cały materiał wideo.

