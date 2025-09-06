Startuje "Afryka Express". Wiadomo już, że program poprowadzi Izabella Krzan, która zastąpiła Darię Ładochę. Poznaliśmy również wszystkich uczestników, którzy zdecydowali się na podróż po Kenii i Tanzanii. Wśród gwiazd, które będą walczyć o zwycięstwo jest Wiktoria Gąsiewska. Co powiedziała nam o programie?

Reklama

Wiktoria Gąsiewska szczerze o "Afryka Express"

Wiktoria Gąsiewska z show-biznesem jest związana od dzieciństwa. Ogromną popularność zdobyła dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", który po kilku latach nieobecności na antenie wraca z nowym sezonem. Wiadomo już, że widzowie będą mogli oglądać Wiktorię Gąsiewską nie tylko w powracającym po latach hicie TVP, ale również w programie "Afryka Express". W produkcji aktorka wzięła udział razem ze swoim bratem. Dlaczego nie zdecydowała się na duet ze swoim partnerem, Jasperem Sołtysiewiczem?

Ja stwierdziłam, że chciałabym tę przygodę przeżyć właśnie z Mateuszkiem, z moim bratem, bo ostatnio bardzo mało czasu spędzaliśmy razem, a jesteśmy bardzo zżyci ze sobą. Mieszkamy w domu rodzinnym i właściwie ostatnio widywaliśmy się tylko i wyłącznie wieczorami, albo z samego rana jak wychodziliśmy do pracy i trochę mi brakowało tej naszej relacji za ''dzieciaka'' więc stwierdziłam, że będzie to strzał w dziesiątkę. wyznała gwiazda.

A co zaskoczyło Wiktorię Gąsiewską podczas przygody w "Afryka Express"? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale wideo.

Reklama

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska wygadała się w sprawie zaręczyn. Ma jedno życzenie