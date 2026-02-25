Relacja Wiktorii Gąsiewskiej i Julii Wieniawy od lat jest przedmiotem medialnych spekulacji. Choć obie panie nigdy publicznie nie przyznały się do konfliktu, portale wielokrotnie sugerowały, że stale ze sobą rywalizują. Jak jest naprawdę? Gwiazda "Barw szczęścia" rozwiała wszelkie wątpliwości przed naszą kamerą.

Wiktoria Gąsiewska o relacji z Julią Wieniawą

Wiosenna ramówka TVN jak co roku przyciągnęła największe gwiazdy stacji, które licznie pojawiły się na wydarzeniu, prezentując swoje stylizacje i zapowiadając nadchodzące projekty. Na czerwonym dywanie nie zabrakło między innymi Wiktorii Gąsiewskiej i Julii Wieniawy, które przyciągnęły uwagę fotoreporterów i jak zwykle zachwyciły swoim wyglądem.

Nasza reporterka miała okazję porozmawiać z Wiktorią Gąsiewską, a w trakcie wywiadu pojawił się temat jej relacji z Julią Wieniawą, z którą miała okazję współpracować na planie serialu "Rodzinka.pl". Aktorka została zapytana, czy podczas ramówki doszło między nimi do wymiany uprzejmości.

Tak, właśnie tutaj kroczy, przepięknie wygląda. No, my zawsze sobie buziaka dajemy na przywitanie, na pożegnanie. Zresztą tu jest tak wiele pięknych kobiet – a ja piękne kobiety uwielbiam – że po prostu sobie bym tego nie zrobiła, żeby się z nimi nie przywitać stwierdziła Gąsiewska.

Co o tym sądzicie? Zobaczcie koniecznie całość wideo.

