Za nami finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Tym razem wielkimi zwycięzcami okazali się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Werdykt ten już zdążył podzielić fanów show - jedni są bardzo zadowoleni z takiego wyniku, inni wręcz przeciwnie. Pojawiły się bowiem głosy, że Kryształowa Kula powinna powędrować do Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. A co sami zainteresowanie powiedzieli tuż po przegranej w finale "Tańca z gwiazdami"? W środku nocy pojawiła się wiadomość od pary numer jeden.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zwrócili się do fanów "Tańca z gwiazdami"

Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" stał na niezwykle wysokim poziomie. Po raz pierwszy w historii zobaczyliśmy aż cztery pary walczące o Kryształową Kulę i wszyscy uczestnicy w ostatnim odcinku tanecznego show zaprezentowali naprawdę fantastyczne tańce. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i tym razem to Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z gwiazdami".

Tuż po finale programu do fanów odezwali się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Para, która w oczach wielu widzów w pełni zasłużyła na zwycięstwo, postanowiła serdecznie podziękować za wsparcie, jakie otrzymywali od nich przez cały program.

Cześć. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, komentarze, za każde dobre słowo, za wszystkie SMS-y. Dziękujemy naprawdę. Piękna historia. To było niesamowite tańczyć dla Was i dzięki Wam. Trymajcie się, dziękujemy jeszcze raz. Para numer jeden, para numer ,,OK''. Jest ,,OK'' - przekazali razem

Burza w sieci po wygranej Gamou Falla i Hanny Żudziewicz w "Tańcu z gwiazdami"

Emocje związane z werdyktem 18. edycji "Tańca z gwiazdami" nie opadają i w sieci trwa zagorzała dyskusja fanów na temat zwycięstwa Gamou i Hani. Niektórzy internauci piszą wprost, że nie do końca wierzą w sprawiedliwość tego werdyktu.

Nie wierzę, przy takim poparciu dla Sebastiana wygrywa Gamou?

Ustawka ewidentnie - grzmią internauci

Nie brakuje jednak też wielu ciepłych słów w stronę zwycięzców 18. edycji "Tańca z gwiazdami" i że ich wygrana była w pełni zasłużona.

Gratuluję! Wywalczyłeś to sobie tańcem

Totalnie zasłużone! - piszą pozostali

A Wy, co sądzicie o wynikach finału 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

