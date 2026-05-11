Fabijański i Suryś przekazali wiadomość tuż po finale "Tańca z gwiazdami". Padły szczere słowa
Choć dla wielu widzów to właśnie Sebastian Fabijański i Julia Suryś byli faworytami do zwycięstwa 18. edycji "Tańca z gwiazdami", to jednak ten duet ostatecznie nie sięgnął po Kryształową Kulę. Tuż po zakończeniu finału tanecznego show para numer jeden odezwała się do swoich fanów za pośrednictwem InstaStories. Co przekazali "na gorąco"?
Za nami finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Tym razem wielkimi zwycięzcami okazali się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Werdykt ten już zdążył podzielić fanów show - jedni są bardzo zadowoleni z takiego wyniku, inni wręcz przeciwnie. Pojawiły się bowiem głosy, że Kryształowa Kula powinna powędrować do Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. A co sami zainteresowanie powiedzieli tuż po przegranej w finale "Tańca z gwiazdami"? W środku nocy pojawiła się wiadomość od pary numer jeden.
Sebastian Fabijański i Julia Suryś zwrócili się do fanów "Tańca z gwiazdami"
Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" stał na niezwykle wysokim poziomie. Po raz pierwszy w historii zobaczyliśmy aż cztery pary walczące o Kryształową Kulę i wszyscy uczestnicy w ostatnim odcinku tanecznego show zaprezentowali naprawdę fantastyczne tańce. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i tym razem to Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z gwiazdami".
Tuż po finale programu do fanów odezwali się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Para, która w oczach wielu widzów w pełni zasłużyła na zwycięstwo, postanowiła serdecznie podziękować za wsparcie, jakie otrzymywali od nich przez cały program.
Cześć. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, komentarze, za każde dobre słowo, za wszystkie SMS-y. Dziękujemy naprawdę. Piękna historia. To było niesamowite tańczyć dla Was i dzięki Wam. Trymajcie się, dziękujemy jeszcze raz. Para numer jeden, para numer ,,OK''. Jest ,,OK''
Burza w sieci po wygranej Gamou Falla i Hanny Żudziewicz w "Tańcu z gwiazdami"
Emocje związane z werdyktem 18. edycji "Tańca z gwiazdami" nie opadają i w sieci trwa zagorzała dyskusja fanów na temat zwycięstwa Gamou i Hani. Niektórzy internauci piszą wprost, że nie do końca wierzą w sprawiedliwość tego werdyktu.
Nie wierzę, przy takim poparciu dla Sebastiana wygrywa Gamou?
Ustawka ewidentnie
Nie brakuje jednak też wielu ciepłych słów w stronę zwycięzców 18. edycji "Tańca z gwiazdami" i że ich wygrana była w pełni zasłużona.
Gratuluję! Wywalczyłeś to sobie tańcem
Totalnie zasłużone!
