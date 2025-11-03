Urszula Dudziak jest gościem nowego odcinka programu Joanny Racewicz "Własnym głosem" dla portalu Party.pl. To wywiad, jakiego jeszcze nie było - popularna artystka opowiada o momentach przełomowych w jej życiu - często trudnych i bolesnych, jak zdrada męża czy odejście ukochanego. Posłuchajcie!

Urszula Dudziak o zdradzie męża

Urszula Dudziak to prawdziwa legenda polskiej sceny, a jej hity zna cała Polska, i nie tylko. Przez lata mieszkała w USA, gdzie występowała na tamtejszych jazzowych scenach. Hit "Papaya" podbił serca słuchaczy na całym świecie.

Życie prywatne gwiazdy to materiał na film. W rozmowie z Joanną Racewicz artystka opowiedziała m.in. o małżeństwie z muzykiem Michałem Urbaniakiem, które zakończyło się rozwodem po ok. 20 latach. Powodem była zdrada - Urbaniak związał się wówczas z aktorką Lilianą Komorowską.

To jest moment, kiedy myślałam, że rozpadnę się na kawałki i zaczynam szukać winy w sobie. Myślałam: co ja takiego zrobiłam, że nasze małżeństwo jest zagrożone. mówi Joannie Racewicz Urszula Dudziak

Śmierć ukochanego, Jerzego Kosińskiego

Wielką miłością Urszuli Dudziak był pisarz, Jerzy Kosiński. Ich związek trwał około 4 lata. Artysta zmarł w 1991 roku, co było ciosem dla wokalistki:

Byliśmy tego wieczoru, parę godzin przed śmiercią, razem. Wtedy nie piliśmy alkoholu, i to było dziwne. My zawsze chodziliśmy do restauracji, jedliśmy kolację, były drink, jeden, dwa. Tak sobie popijaliśmy alkohol, to nie było ekstremalne, ale nie stroniliśmy. Tego wieczoru Jurek mówi: ja piję dziś herbatę. No to ja też piłam herbatę. Potem się rozstaliśmy, poszliśmy do domu, mieliśmy do siebie 300 metrów. Jurek mnie odprowadza, to ja się pytam: jakie masz plany na jutro? Umówiliśmy się, że pójdziemy na spacer. Nie mogłam spać tej nocy, to było coś niesamowitego, takiego przeżycia nie doświadczyłam nigdy wcześniej i nigdy potem. Obudziłam się w nocy, strasznie mi serce waliło. opowiada nam Urszula Dudziak

Całą rozmowę z Urszulą Dudziak posłuchacie wyżej oraz na naszym kanale na YouTubie.

