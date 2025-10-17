To rozmowa jakiej dawno nie było. Gościem 4. odcinka programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem" jest Agata Młynarska - ceniona i charyzmatyczna dziennikarka, dla której nie ma tematów tabu. Sami posłuchajcie!

Agata Młynarska gościem Joanny Racewicz w programie "Własnym głosem"

Kiedy spotykają się tak dwie wielkie osobowości telewizyjne, wychodzi rozmowa, której nie można przegapić. Agata Młynarska jest gościem czwartego odcinka programu Joanny Racewicz "Własnym głosem", który możecie oglądać tutaj (wyżej), ale i na kanale "Party" na YouTubie.

W najnowszym odcinku Agata Młynarska odsłania kulisy pracy w telewizji opierając się na swoim ponad 30-letnim doświadczeniu. Gwiazda opowiedziała nam o swoim głośnym odejściu z Telewizji Polskiej oraz zawodowych wyzwaniach, które na nią czekają.

Młynarska bez ogródek mówiła również o swoim podejściu do edukacji zdrowotnej, polityki, ale także o swoim zdrowiu.

Nie zeszmaciłabym swojej twarzy i swojego nazwiska dla spraw, które nie są tego warte i za którymi stoją politycznych cele polityczne i idee, z którymi nie jestem zgodna, z którymi się nie zgadzam. Na szczęście mam ten wielki przywilej, że lądując w 1989 roku wraz z całą grupą ludzi, która przyszła po zmianie, wielkiej zmianie, razem z Tomkiem Lisem, Małgosią Szelewicką, Jolantą Pieńkowską, przyszliśmy z konkursu do Wiadomości i zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, każdy trafił do innej redakcji. Ja trafiłam do redakcji Dwójki, do programów rozrywkowych i artystycznych i nie miałam tej konieczności, żeby mówić o rzeczach, które mogą być dla mnie, nie wiem, trudne, niezrozumiałe, na których się nie znam, ja miałam wielki komfort. mówi nam Agata

Posłuchajcie całości!

