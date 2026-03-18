Iwona Pavlović od lat jest związana z "Tańcem z Gwiazdami" i jako jurorka ocenia uczestników już od pierwszej edycji show - najpierw emitowanego na antenie TVN, a obecnie w Polsacie. Po zakończeniu najnowszego odcinka programu repoterka Party.pl zapytała Iwonę Pavlović o tajemnicze "białe kartki", które trzyma przed sobą podczas występów gwiazd. Jurorka od razu wyznała, po co są jej potrzebne.

Iwona Pavlović zdradza tajemnicę "białych kartek" w "Tańcu z Gwiazdami"

Nieco ponad trzy tygodnie temu rozpoczęła się osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory widzowie zobaczyli trzy odcinki show, z którym już pożegnały się dwie pary: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Odpadnięcie zwłaszcza tej drugiej pary było dla wielu osób prawdziwym szokiem. W rozmowie z Party.pl Pavlović podsumowała odpadnięcie Komarnickiej i Terrazzino z "Tańca z Gwiazdami", ale później odpowiedziała nam również na pytanie o tajemnicze "białe kartki".

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" ujawniła kulisy show i zdradziła treść "białych kartek", które trzyma na stole jurorskim.

My te kartki dostajemy przed (odcinkiem Tańca z Gwiazdami przyp. red.), ja sobie czasami wypisuję np. konkretny taniec: stopy, biodra, osadzenie w parkiecie, rama - w zależności od rodzaju tańca. Pomimo, że ja te wszystkie punkty znam na pamięć wypisuje je sobie. (…) Tak naprawdę ja wiem, co chcę powiedzieć, ale wiesz po co ja to piszę? Że jakbym kiedyś miała dziurę w głowie żeby spojrzeć na tą listę. Mało tego, ja jestem tak przygotowana od lat, ja to zawsze robię - notuję i potem to się przydaje zdradziła jurorka.

