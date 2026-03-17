Sebastian Fabijański i Julia Suryś za każdym razem budzą na parkiecie ogrom emocji. W ich choreografiach nie brakuje nie tylko tanecznej techniki, lecz także aktorskiego sznytu. W najnowszym InstaStories aktor zdradził nowe informacje w sprawie najbliższego, niedzielnego odcinka.

Sebastian Fabijańki zdradził to o 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" w ubiegłą niedzielę obfitował w wiele zaskoczeń. W składzie jurorskim pojawiła się Kayah, a każda z choreografii została zatańczona do utworu z repertuaru artystki, co wielu gwiazdom przyniosło szczęście. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zdobyli rekordową liczbę punktów od jurorów, swoją passę złych ocen przerwała Natsu. Niestety, świetnie tańcząca Emilia Komarnicka musiała pożegnać się z programem na podstawie not jury i głosów telewidzów. Z kolei Sebastian Fabijański zaliczył koszmarny uraz w "Tańcu z Gwiazdami". Zatem co z kolejnym odcinkiem? Aktor już zapowiedział, że nie odpuszcza i szykuje się do kolejnego odcinka. Zdradził również, z kim zatańczy w najbliższą niedzielę.

Sebastian Fabijański podczas relacji na InstaStories pokazał nagranie z sali treningowej. Aktor pokazał nie tylko tancerkę Julię Suryś, lecz także swoją siostrę, ogłaszając, że to właśnie z nią zatańczy w rodzinnym odcinku:

Weronika jest moją siostrą i będziemy razem tańczyć.

Co zatańczy Sebastian Fabijański w rodzinnym odcinku?

Na nagraniu cała trójka była w świetnych humorach. Podczas krótkiego filmu żartowali, że Fabijański razem z siostrą i taneczną partnerką zatańczą hip-hop, sambę i dancehall.

Na koniec filmiku aktor przekazał, że w najbliższym odcinku ma zamiar świetnie bawić się w tańcu, pokazując, jak dobrze czuje się na sali tanecznej zarówno ze swoją partnerką, jak i siostrą Weroniką.

Będziemy dla Was tańczyć i ja wierzę w to głęboko, że to, co zobaczycie w niedzielę będzie czystą radością z tańca. Taki jest cel. I jak to się przeniesie przez ekran, to będziemy wniebowzięci powiedział Fabijańki.

