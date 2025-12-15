Choć od wielkiego finału 11. sezonu "Hotelu Paradise" minęło już wiele tygodni, byli mieszkańcy rajskiej willi wciąż cieszą się niesłabnącą sławą i coraz śmielej uchylają rąbka tajemnicy na temat tego, co tak naprawdę działo się w programie. W rozmowie z naszą reporterką Magda, finalistka 11. edycji "Hotelu Paradise" w gorzkich słowach podsumowała zachowanie swojej byłej programowej przyjaciółki.

Magda z "Hotelu Paradise" powiedziała to wprost o Natalii

W "Hotelu Paradise" Magda nie miała łatwo. Choć zgłosiła się do show w poszukiwaniu prawdziwej miłości, każda jej relacja z kolejnym programowym partnerem kończyła się fiaskiem. Ostatecznie uczestniczka postanowiła zaryzykować i stworzyć duet ze swoim najbliższym przyjacielem, Milanem. To posunięcie okazało się strzałem w dziesiątkę, a para zaszła u swego boku aż do wielkiego finału rajskiego hotelu, który ostatecznie wygrali Agata i Kuba. Jak już wiemy, ich relacja nie przetrwała próby czasu, a w sieci już pojawiły się domysły, że Milan z "Hotelu Paradise" związał się z Karoliną z innej odsłony miłosnego show TVN.

Teraz, gdy od zakończenia emisji show minęły już dwa miesiące, Magda z "Hotelu Paradise" w rozmowie z reporterką Party.pl podsumowała swój udział w show. Nagle zaskoczyła wyznaniem na temat Natalii, uznawanej za jedną z najbardziej kontrowersyjnych i kłótliwych uczestniczek 11. odsłony rajskiego hotelu.

Z Natalią jest najmniejszy ten kontakt, ale ja nie jestem na nią zła - wyznała w rozmowie z Party.pl Magda z ''Hotelu Paradise''.

Przypominamy, że tuż przed wielkim finałem "Hotelu Paradise" Natalia starała się rozbić parę Magdy i Milana sugerując, że uczestniczka jest nieszczera wobec programowego partnera.

Magda z "Hotelu Paradise" gorzko podsumowała Natalię

Liczne kłótnie i "wojny podjazdowe", których prowodyrką była Natalia były głośno komentowane przez opinię publiczną. Również sama Magda w trakcie "Hotelu Paradise" okrzyknęła zachowanie Natalii "fałszywym". Teraz w rozmowie z naszą reporterką Magda gorzko oceniła programową koleżankę.

Jeśli chodzi o życie realne, takie na co dzień, w hotelu na pewno była (fałszywa przyp. red.), jeżeli chodzi o takie życie realne, no to nie jest szczerą osobą, moim zdaniem - przyznała Magda z ''Hotelu Paradise''.

