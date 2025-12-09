Już za kilka miesięcy widzowie zobaczą kolejną odsłonę "Hotelu Paradise" i poznają nowych uczestników. Tymczasem, jedna z finalistek zdradza, jak wyglądają etapy castingowe, by móc wziąć udział w programie.

Zdradziła sekret "Hotelu Paradise"

Trudno uwierzyć, że minęło już prawie sześć lat od premierowej polskiej edycji "Hotelu Paradise". Niedawno ogłoszono zaskakujące wieści ws. nowych edycji "Hotelu Paradise", ujawniając, że będą dwie prowadzące. Nadchodzącą, 12. edycję poprowadzi niezmiennie Edyta Zając, natomiast w 13. sezonie z urlopu macierzyńskiego powróci już Klaudia El Dursi. To nie koniec niespodzianek dla fanów, ponieważ w okresie Bożego Narodzenia, a dokładnie w dniach 25 i 26 grudnia 2025 roku, TVN7 wyemituje dwa wyjątkowe odcinki specjalne pod tytułem "Hotel Paradise - Chaos w Raju".

Jak widać "randkowe show" TVN cieszy się niezmiennym zainteresowaniem. Z kolei Magda, finalistka 11. edycji, w rozmowie z Party.pl, zdradziła mały sekret produkcji, mówiąc o tym, jak wyglądają castingi do formatu:

Dla mnie była łatwa (droga do programu - przyp. red.), najpierw jest ten casting online, dostaje się telefon i się kieruje do biura i tam jest taka rozmowa z produkcją chyba też.

Zobaczcie, jak swój udział w show wspomina Magda z 11. edycji programu.

