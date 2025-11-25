Karolina Wojtala w rozmowie z portalem tvn.pl opowiedziała między innymi, jak wygląda jej życie uczuciowe po rozstaniu z Adrianem. Okazuje się, że gwiazda "Hotelu Paradise" utrzymuje stały kontakt z Milanem, bohaterem 11 sezonu programu. Jak wygląda ich relacja i czy łączy ich coś więcej? Była uczestniczka show postawiła sprawę jasno.

Karolina Wojtala podbiła "Hotel Paradise"

Karolina Wojtala zdobyła rozpoznawalność udziałem w 10 edycji "Hotelu Paradise". W programie szybko nawiązała relację z Adrianem, a wielu widzów sądziło, że para ma przed sobą realne szanse również poza show. Uczestnicy wydawali się do siebie pasować, a część fanów była wręcz przekonana, że wspólnie uda im się wygrać program.

Z czasem jednak w ich relacji zaczęły pojawiać się pierwsze rysy, zwłaszcza gdy w programie pojawił się nowy uczestnik - Bartek. Widzowie zauważyli, że Karolina zdawała się nim mocno zainteresowana, co wywołało napięcie między nią a Adrianem. Ostatecznie jednak to właśnie Karolina i Adrian stworzyli parę, która dotarła do finału, choć ostatecznej wygranej nie udało im się zdobyć.

Karolina i Milan z "Hotelu Paradise" są razem?

Choć Karolina Wojtala tuż po programie publicznie deklarowała, że nie zamierza angażować się w poważniejsze relacje i chce skupić się przede wszystkim na sobie, dziś przyznaje, że nawiązała bliższą znajomość z Milanem z 11 edycji randkowego show. Jak podkreśla, ich relacja stale się rozwija.

Co do Milana - spiknęliśmy się kiedyś na Instagramie, potem przyjechał na festiwal i spotkaliśmy się tam. Od tamtej pory mamy kontakt – raz mniejszy, raz większy, wiadomo jak to z Milanem zaskoczyła wyznaniem.

Była uczestniczka programu nie wyklucza, że z czasem ich relacja przerodzi się w uczucie.

Ja wiem, że jestem jego numerem jeden, ale działa to w dwie strony – on też jest moim. Po cichu liczę, że może spotkamy się w All Stars i coś z tego wyjdzie podsumowała.

