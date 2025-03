Po rozstaniu z Douglasem Nunesem nastał czas na spokój w życiu modelki. Joanna Krupa nie ukrywa, że to jej córeczka jest dla niej najważniejsza, ale czy jest już gotowa na nową miłość? A może już ją znalazła? Zobaczcie, co zdradziła w naszym wywiadzie!

Joanna Krupa, znana modelka i osobowość telewizyjna, w 2023 roku zakończyła swoje drugie małżeństwo z amerykańskim biznesmenem Douglasem Nunesem. Para pobrała się w 2018 roku, a ich córka, Asha-Leigh, przyszła na świat w listopadzie 2019 roku. W styczniu 2023 roku Douglas Nunes złożył pozew o rozwód w sądzie w Los Angeles, jako powód podając "różnice nie do pogodzenia". Joanna Krupa potwierdziła te doniesienia, wydając oświadczenie, w którym zaznaczyła, że decyzja o separacji została podjęta wspólnie.

Czy teraz, po przeszło dwóch latach od ostatniego rozstania, Joanna Krupa planuje wejść w nowy związek?

Wierzę, ale czy to będzie? Zobaczymy. Do tej pory robię, co mogę, żeby ona (córka - przyp. red.) była szczęśliwa i żeby nie czuła, że ma rozbitą rodzinę

- przyznała Joanna.