Za nami wielki finał "The Voice Senior", więc przyszedł czas na wokalne zmagania najmłodszych. W TVP2 ruszyła najnowsza odsłona "The Voice Kids", która już budzi ogromne emocje wśród widzów. Do jurorskiego składu w nowej odsłonie show dołączyli Blanka i Tribbs, którzy bez wątpienia wprowadzają do show zupełnie nową energię. Podczas nagrań do najnowszego odcinka programu znany influencer i producent muzyczny Tribbs zaskoczył wszystkich wyznaniem na temat swojej żony, Żanety. Cleo i Blanka oniemiały.

Prawie 100 utalentowanych dzieci zmierzy się w 9. edycji „The Voice Kids”, a na uczestników i fanów show czekają jednak wielkie zmiany. Po tym, jak Blanka i Tribbs dołączyli do "The Voice Kids" w sieci zawrzało. Nowi prowadzący to jeszcze nie wszystko, program wyłoni kolejnego reprezentanta lub reprezentantkę Polski w Eurowizji Junior.

Podczas show nie brakuje zapierających dech występów, poruszających historii i nieoczekiwanych zwierzeń samych jurorów. Podczas nagrań do najnowszego odcinka "The Voice Kids" na szczere wyznanie postanowił zdobyć się Tribbs. Uznany producent muzyczny ujawnił, że jego żona zna kulisy programów z rodziny "The Voice" lepiej, niż ktokolwiek by przypuszczał, ponieważ sama je współtworzyła.

Żaneta w edycji ''dużego'' Voice’a miała specjalną rolę. Była osobą z produkcji, która otwiera drzwi do świata ''The Voice'' dla nowych uczestników (...) Dzięki temu wiedziałem, że tu w ''The Voice'' panuje taka fajna atmosfera i że to jest wyjątkowe miejsce - wyznał Tribbs na planie ''The Voice Kids''.

Dla Cleo i Blanki informacja była sporym zaskoczeniem. Zaciekawiona relacją Tribbsa i jego ukochanej , dopytała też o początki jego związku z żoną.

