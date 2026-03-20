Już od pierwszych chwil występu nastolatka zrobiła na jurorach ogromne wrażenie. Cleo, Tribbs i Blanka byli wyraźnie oczarowani wykonaniem wielkiego przeboju Ariany Grande, nie kryjąc zaskoczenia tak wysokim poziomem młodej artystki. Wszystkie trzy fotele odwróciły się niemal natychmiast.

Ola Piłat oczarowała trenerów "The Voice Kids"

Zaledwie kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja muzycznego talent show z udziałem najmłodszych. Już w pierwszym odcinku Blanka była cała we łzach w "The Voice Kids". Teraz przed nami kolejna odsłona programu, a w nim zachwycają za Ola Piłat. 12-letnia uczestniczka pojawiła się na scenie "The Voice Kids" i już od pierwszych chwil dała jasno do zrozumienia, że nie znalazła się tam przypadkowo. Wykonanie utworu Ariany Grande sprawiło, że trenerzy oniemieli z zachwytu. Z każdym kolejnym dźwiękiem coraz bardziej doceniali jej możliwości wokalne i sceniczną pewność siebie.

Młoda wokalistka oczarowała jurorów nie tylko czystą barwą głosu, ale też dojrzałością i emocjami, jakie wniosła do swojego występu. Jej interpretacja sprawiła, że jurorzy nie mieli wątpliwości co do jej talentu, a błyskawiczne odwrócenie wszystkich foteli tylko potwierdziło, że Ola już na etapie przesłuchań w ciemno stała się jedną z najbardziej wyróżniających się uczestniczek tej edycji.

Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu komentowała jej występ Blanka.

Myślicie, że Ola Piłat ma szansę wygrać "The Voice Kids", a później powtórzyć sukces Roksany Węgiel na Eurowizji?

Kim jest Ola Piłat?

Ola Piłat to 12-letnia uczestniczka programu "The Voice Kids", która od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki. Śpiew zaczęła trenować już w wieku 3 lat, a od pięciu lat szlifuje swój talent w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, systematycznie pracując nad techniką i repertuarem.

Na co dzień Ola uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego, gdzie uczy się gry na wiolonczeli, a dodatkowo występuje jako solistka w zespole ludowym "Małe Wolanecki". Poza muzyką znajduje też czas na inne pasje - w wolnym czasie chętnie wędkuje ze swoim tatą.

Jak Ola poradziła sobie w "The Voice Kids"? Zobaczcie jej występ. Mamy fragment odcinka show.

