W "The Voice Kids" pokazano profil 11-latka. Już zapowiedziano interwencję

W „The Voice Kids” emitowanym w Telewizji Polskiej pokazano profil na Instagramie 11-letniego uczestnika, a w programie podkreślano jego zasięgi. Ten fragment wywołał silne emocje, bo sprawa dotyczy dziecka i publicznego wskazywania widzom konkretnego miejsca w sieci. W Polsce profil w mediach społecznościowych założyć może osoba od 13. roku życia.

„The Voice Kids” pokazał profil 11-letniego uczestnika na Instagramie. Posłanka KO interweniuje

Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży, poinformowała o wysłaniu interwencji do Telewizji Polskiej i oczekiwaniu na odpowiedź. W jej ocenie promowanie prowadzenia profili w mediach społecznościowych przez osoby poniżej 13. roku życia jest niedopuszczalne. Spór dotyczy więc nie tylko jednego telewizyjnego momentu, ale też tego, czy nadawca publiczny powinien wzmacniać obecność dzieci w social mediach i traktować zasięgi jako wartość, którą warto nagradzać.

Wysłałam w tej sprawie interwencję do Telewizji Polskiej. Czekam teraz na odpowiedź. Promowanie w taki sposób mediów społecznościowych i prowadzenia w nich profili przez osoby poniżej 13. roku życia jest niedopuszczalne. Musimy pokazywać, że to nie jest bezpieczny świat - i to powinna być misja Telewizji Publicznej powiedziała posłanka w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

TVP odpowiada na zarzuty ws. „The Voice Kids”. Stacja mówi o świadomości zagrożeń

Telewizja Polska przekazała oświadczenie, w którym podkreśla, że twórcy programu mają być w pełni świadomi wyzwań i zagrożeń związanych z obecnością młodych osób w świecie cyfrowym. Nadawca wskazuje też, że temat ma być często poruszany w audycji, a trenerzy mają zwracać uwagę na zachowanie równowagi między aktywnością w sieci a rzeczywistością.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że twórcy programu są w pełni świadomi wyzwań i zagrożeń, jakie niesie ze sobą obecność młodych ludzi w świecie cyfrowym. Temat ten jest często poruszany w audycji - nasi trenerzy w rozmowach między sobą i z uczestnikami często podkreślają wagę zachowania zdrowej równowagi między aktywnością w sieci a rzeczywistością czytamy w oświadczeniu TVP.

Burza wokół profilu 11-latka w „The Voice Kids”. Eksperci komentują

Psycholożka Katarzyna Andrusikiewicz zwraca uwagę na ryzyka związane z tak publicznym promowaniem profili dzieci w mediach społecznościowych. Wskazuje m.in. na pytanie o „świadomą zgodę” w przypadku osoby 11-letniej oraz na to, jak łatwo w sieci dochodzi do presji i hejtu. W tym kontekście podnoszony jest też ciężar konsekwencji, z jakimi może mierzyć się młody człowiek w zetknięciu z masową oceną.

To jest kwestia świadomej zgody na to, że „mama prowadzi profil, a ja w ogóle tam nie wchodzę, tylko mama udostępnia moje zdjęcia i robi to za moją zgodą”. Ta świadomość zgody w przypadku osoby 11-letniej może budzić pewne wątpliwości: na ile 11-latek jest świadomy zagrożeń, z jakimi wiąże się posiadanie takiego profilu? powiedziała psycholożka na łamach Plejady.

Z perspektywy prawnej Anna Kruszewska, radczyni prawna z kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy, podkreśla, że co do zasady nie musi to być działanie zabronione przez prawo, ale pojawiają się pytania o zgodność z misją publiczną Telewizji Polskiej i o większą wrażliwość w takich sytuacjach.

Uważam, że możemy więcej wymagać od nadawcy publicznego. Wymagać większej wrażliwości, zrozumienia tego, że promowanie profili społecznościowych może potęgować pewne negatywne zjawiska. Warto się zastanowić, czy na pewno o to nam chodzi? przekazała radczyni prawna Plejadzie.

Nie mamy na razie zakazu korzystania z social mediów przez dzieci. Mamy to ograniczenie od 13 roku życia, ale nie mamy zakazów takich, jakie są w Australii. Co do zasady nie powiedziałabym, że jest to działanie zabronione przez prawo, ale można się zastanawiać nad tą zgodnością z misją publiczną Telewizji Polskiej. Czy rzeczywiście, skoro już wiemy, jak media społecznościowe wpływają na dzieci, to czy telewizja publiczna powinna wspierać prowadzenie takich profili? Jeśli nawet nie przez same dzieci, to przez ich rodziców. Ja bym tutaj postawiła duży znak zapytania dodała.

