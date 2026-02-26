Za nami "The Voice Senior", więc przyszedł czas na najmłodszych. W 9. edycji uczestników czeka jednak sporo zmian. Tym razem będą walczyć nie tylko o standardowe nagrody, ale jednocześnie o reprezentowanie Polski na Eurowizji Junior.

Z "The Voice Kids" na Eurowizję Junior

Scena „The Voice Kids” dawno nie widziała tylu młodych talentów. W 9. edycji programu bierze udział prawie 100 dzieci z różnych zakątków kraju. Każdy z uczestników liczy na szansę nie tylko na zwycięstwo, ale także na wyjątkową możliwość zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością Eurowizji Junior.

To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania komentują twórcy.

Takiej stawki w tym formacie jeszcze nie było - dzieci będą rywalizować nie tylko o nagrody finansowe czy kontrakt płytowy, ale również o reprezentowanie Polski na jednej z najważniejszych scen Europy. Każde przesłuchanie, każdy występ i każda decyzja jurorów nabierają nowego wymiaru - zwycięstwo oznacza bowiem udział w najbardziej prestiżowym konkursie muzycznym dla młodych talentów. W ostatnich latach reprezentanta Eurowizji Junior wyłaniano w programie "Szansa na sukces - Eurowizja Junior".

Kto z "The Voice Kids" był na Eurowizji Junior?

Uczestnicy "The Voice Kids" mocno zapisali się w polskiej historii Eurowizji Junior. Przede wszystkim Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji, jako pierwsza Polka w historii wygrała Eurowizję Junior. Rok później jej sukces powtórzyła finalistka drugiej edycji formatu. Doskonale na eurowizyjnej scenie dla dzieci zaprezentowała Sara James, która zajęła drugie miejsce w konkursie. Na Eurowizji Junior śpiewała także Marianna Kłos, finalistka ostatniej edycji. Warto również wspomnieć, że Ola Antoniak z "The Voice Kids" walczy o wyjazd na Eurowizję w tym roku.

"The Voice Kids 9": Cleo, Blanka i Tribbs wprowadzają nową energię

W tej edycji formuła programu przeszła rewolucję również w kwestii trenerów. Do uwielbianej przez widzów Cleo dołączają Blanka oraz Tribbs. Blanka, będąca nową ikoną polskiej sceny popowej i Eurowizji, oraz Tribbs, uznany producent muzyczny, wprowadzają do programu świeżą energię i zaskakujące pomysły. Wspólnie z Cleo stworzą zupełnie nowe drużyny i będą walczyć o największe talenty dziecięcej sceny. Ich energia, poczucie humoru i odwaga w muzycznych wyborach mają wznieść show na zupełnie nowy poziom emocji.

Co w 1. odcinku "The Voice Kids 9"?

Premierowy odcinek "The Voice Kids" zapowiada się niezwykle widowiskowo. Już pierwszego wieczoru widzowie zobaczą niecodzienne „muzyczne starcie” trenerek. Blanka zaśpiewa legendarny utwór Cleo „My Słowianie”, natomiast Cleo sięgnie po eurowizyjny hit Blanki „Solo”. To gwarancja niezapomnianych emocji i wrażeń na samym początku nowego sezonu. Uczestników i widzów poprowadzą Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski oraz Antoni Scardina.

9. edycja "The Voice Kids" startuje już 28 lutego o godzinie 20:30 na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD.

