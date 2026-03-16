W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" największe zaskoczenie czekało na telewidzów przy finalnym werdykcie. Jak się okazało, po zsumowaniu ocen od jury oraz nadesłanych od fanów głosów, najmniej punktów otrzymała Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, tym samym odpadając z programu. Jak wyznała nam aktorka, dostała nietypowy znak o werdykcie na chwilę przed jego ogłoszeniem.

Emilia Komarnicka wyznaje, co działo się przed werdyktem w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino odpadli w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Według relacji naszej dziennikarki, która była na miejscu, po werdykcie ogłaszającym odejście Emilii i Stefano z konkurencji, w studiu miała zapaść cisza. Jak wiadomo, para bardzo dobrze radziła sobie z tanecznymi wyzwaniami, zdobywając zdecydowanie nienajgorsze noty od jury. Jak się okazało, nie wystarczyło to, by przejść do kolejnego odcinka. Widzowie programu są oburzeni werdyktem. A jak do całej sytuacji odnosi się Komarnicka?

W rozmowie z Party.pl Emilia Komarnicka wyznała, że na moment przed ogłoszeniem werdyktu jej ciało podpowiedziało jej, że może to być ostatni odcinek w programie.

Ciało jest niesamowite. Ciało zawsze ci powie prawdę. Na tuż przed ogłoszeniem, kiedy miałam poprawkę, (...) ktoś mnie zapytał: 'co czujesz?', a ja mówię 'nic'. To znaczy, że ciało już wiedziało w pewnym sensie i się odcięło. Naprawdę dziękuję swojemu ciału za całą tę przygodę, było bardzo dzielne. (...) Takie to są mechanizmy obronne wyznała Komarnicka.

Dopytywana o emocje, jakie przeżyła w momencie, kiedy stało się jasne, że jej przygoda w "Tańcu z Gwiazdami" dobiegła końca, odpowiedziała otwarcie:

Ja nic nie poczułam w tamtym momencie. To na pewno dojdzie do mnie.

W dalszej części naszego wywiadu możecie wysłuchać, jak Emilia i Stefano odnoszą się zarówno do kontrowersji związanych z ich początkiem w programie, jak i tak szybkiego odpadnięcia z konkurencji. Na koniec gorzkim podsumowaniem podzielił się z nami sam Terrazziono:

Szkoda, że to nie było oparte na prawdzie.

