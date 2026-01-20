Izabela Macudzińska, znana z programu „Królowe życia”, kolejny raz zaskoczyła fanów swoją metamorfozą. Celebrytka, która od lat przyciąga uwagę swoją barwną osobowością i licznymi zmianami wizerunku, tym razem postawiła na nową fryzurę - założyła perukę i pochwaliła się efektem na Instagramie. Jej odmieniony wizerunek momentalnie wywołał falę entuzjastycznych komentarzy.

Izabela Macudzińska to prawdziwa królowa metamorfoz

Izabela Macudzińska od lat chętnie eksperymentuje z różnorodnymi stylizacjami swojej fryzury - od platynowego blondu, przez długie doczepy sięgające pasa, po bujne loki. Ostatnio jednak Macudzińska zrezygnowała z doczepów i postawiła na cięcie typu long bob, które zdecydowanie odświeżyło jej wizerunek. Teraz jednak znów zaskoczyła zmianą swojego wyglądu.

Była gwiazda "Królowych życia" zdecydowała się na chwilową metamorfozę i założyła długą, blond perukę z bujnymi falami. Efekty tej metamorfozy możecie zobaczyć na końcu artykułu. Jest efekt "wow"!

Fani pod wrażeniem metamorfozy Macudzińskiej

Choć metamorfoza Izabeli Macudzińskiej tym razem nie jest zmianą na stałe, to i tak wywołała ogromne poruszenie wśród jej fanów. Internauci piszą wprost, że bardzo pasowałaby do niej taka fryzura i zasypali ją lawiną komplementów.

Super by ci było Iza w takiej długości i pocieniowanych włosach i fale.

Ale super blond

Pięknie Izka - piszą internauci

Też podoba się Wam ta zmiana?

