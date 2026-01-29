Izabela Macudzińska zdobyła popularność jako jedna z bohaterek programu „Królowe życia”. Widzowie pokochali ją za otwartość, barwny styl życia oraz bezpośredniość. W programie pokazywała swoje życie rodzinne u boku męża Patryka Borowiaka i córki. Choć produkcja nie jest już emitowana, celebrytka nie zniknęła z mediów i wciąż aktywnie działa w social mediach, gdzie zebrała ogromne grono fanów. Teraz przekazała kolejne radosne wieści.

Izabela Macudzińska świętuje 42. urodziny. Pokazała kadry z mężem

Izabela Macudzińska właśnie pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami, które zostały wykonane w dniu jej imprezy urodzinowej. Jak się okazało, przed kilkoma dniami była gwiazda "Królowych życia" świętowała swoje 42. urodziny. Na nowych kadrach, które właśnie pojawiły się na jej profilu w mediach społecznościowych widzimy piękny bukiet kwiatów oraz wtulonych w siebie Izę i Patryka. Choć mąż Izabeli Macudzińskiej ostatnio nabawił się kontuzji nogi, to oczywiście podczas tak szczególnego momentu nie mogło go zabraknąć u boku żony.

Takie moje 42 urodzinki z moim biedulkiem @borowiakpatryk - napisała Izabela Macudzińska

Najnowsze kadry Izabeli Macudzińskiej z mężem możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Lawina życzeń i komplementów od fanów Izabeli Macudzińskiej

Pod nowym postem Izabeli Macudzińskiej szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Internauci nie tylko przesyłali jej życzenia, ale także nie zabrakło lawiny komplementów nad jej stylizacją z imprezy urodzinowej.

Wszystkiego najlepszego! Życzę dużo zdrowia, radości, pomyślności, miłości oraz spełnienia marzeń

Izuś, wszystkiego najlepszego. Samych takich cudownych chwil w życiu Kochana

Ślicznie pani wygląda

Wszystkiego najlepszego Izabela 100 lat!! - piszą internauci

I my również dołączamy się do życzeń i ciepłych słów.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

42. urodziny Izabeli Macudzińskiej/Fot. Instagram Izabela Macudzińska

Fot. Instagram Izabela Macudzińska

Zobacz także: