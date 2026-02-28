Izabela Macudzińska dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka takich formatów jak "Królowe życia" czy "Diabelnie Boskie". Pewna siebie projektantka szybko zyskała dużą sympatię widzów, głównie dzięki swojej przebojowości i charyzmie. Od tamtego czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje kulisy swojego życia. Tym razem zapowiedziała obserwatorom początek nowej przygody, który został przez fanów przyjęty z ogromną ekscytacją.

Izabela Macudzińska przekazała radosne wieści! To już niedługo

Izabela Macudzińska już niebawem wystąpi jako jedna z bohaterek 3. sezonu "Królowa przetrwania". Celebrytka będzie konkurować z 12 uczestniczkami: Iloną Felicjańską, Agnieszką Grzelak, Moniką Jarosińską, Karoliną Pajączkowską, Nicol Pniewską, Mają Rutkowski, Dominiką Rybak, Natalią Sadowską, Dominiką Serowską, Sofi Sivokhą, Anną "Małą Anią" Sowińską oraz Dominiką Tajner. Bohaterki show zawalczą nie tylko o tytuł "Królowej", ale także będą musiały poradzić sobie w trudnych warunkach dżungli.

Gwiazda TTV właśnie przekazała, że nadchodzący sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Do zapowiedzi dołączyła kilka fotografii, na których pozuje w maskach przypominających barwne zwierzęta dżungli. Izabela wzbudziła ciekawość zarówno strojem, jak i intrygującym opisem, sugerującym, że widzowie na długo zapamiętają tę edycję. Start programu rozpocznie się 4 marca 2026 roku.

No to kochani odliczamy Już za tydzień dokładnie 4 Marca startujemy nowy sezon Krolowe Przetrwania 3 na TVN o 21:30Co będzie się działo to już sami musicie obejrzeć i się przekonać Każda z Nas jest inna , każda ma swój temperament , charakter więc każda wniosła wiele do tego programu Jednego możecie być pewni to będzie prawdziwa dawka emocji zapowiedziała we wpisie.

Fani Izabeli Macudzińkiej nie kryją emocji. Fala komentarzy pod najnowszym postem

Zapowiedź 3. sezonu "Królowej przetrwania" przez Izabelę Macudzińską wywołała wśród internautów ogromne emocje. Jak się okazuje, fani formatu już z niecierpliwością odliczają dni do rozpoczęcia nowej edycji. W sekcji komentarzy zawrzało.

Ohhh czuję, że będzie to najlepsza edycja dotychczas. Odliczamy

ODLICZAMY!

Najlepsza wojowniczka czytamy w komentarzach.

3. edycję "Królowej przetrwania" poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Od 4 marca ruszą pierwsze odcinki na antenie TVN o 21:30.

Zobacz również: