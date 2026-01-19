Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył szczerym wyznaniem ws. swoich związków i korzystania z portali randkowych. Powiedział prawdę w rozmowie z Party.pl. Co zdradził?

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o swoich związkach i randkowaniu

Karol Maciesz zdobył popularność dzięki udziałowi w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W kontrowersyjnym eksperymencie eksperci połączyli go z Igą Smiechowicz. Ich relacja była bardzo burzliwa, a widzowie często byli świadkami kłótni Igi i Karola. Ostatecznie nie udało się im dojść do porozumienia. W finałowym odcinku Iga ogłosiła, że chce kontynuować małżeństwo, a Karol stanowczo zaprotestował i wyznał, że chce rozwodu.

Już po emisji programu okazało się, że Karol związał się z inną uczestniczką piątej edycji, której małżeństwo również nie przetrwało. Karol i Laura zamieszkali ze sobą, wzięli ślub i do dziś są razem.

Ostatnio Laura i Karol odwiedzili studio Party.pl i opowiedzieli, co u nich słychać. Laura i Karol ze "ŚOPW" przerwali milczenie i wygadali się w sprawie dziecka, ale również były uczestnik hitu TVN ujawnił prawdę o swoich wcześniejszych związkach. Zdradził, że sporo randkował!

Miałem kilka związków w swoim życiu. Miałem związku, które trwały krótko, miałem jeden związek, który trwał pięć lat. Po tym związku pięcioletnim wyglądało to w ten sposób, że ja dosyć często bywałem na portalach randkowych i umawiałem się na randki, ale to chyba było pod względem takim, że chciałem poznać samego siebie, tego czego ja oczekuję od kobiety, co ewentualnie kobiety moga mi dać

Sprawdź, co jeszcze powiedział Karol Maciesz. Zobacz nasz materiał wideo.

