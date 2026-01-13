Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko podsumował to, co wydarzyło się po emisji finału 11. sezonu ślubnego show. W rozmowie z Party.pl przyznał wprost:

Będzie tylko gorzej. Nie podoba mi się to, większość mediów daje też przyzwolenie na upust swoich emocji na swoich socialach, bo tylko podburzają, puszczając niektóre wyrywki materiałów, dając podchwytliwe nagłówki.

Karol Maciesz gorzko o "ŚOPW"

Karol i Laura Maciesz wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chociaż dzisiaj są małżeństwem, a program sprawił, że mieli okazję się poznać, to nie trafili na siebie podczas telewizyjnego eksperymentu. Są jedyną parą w historii polskiej edycji, która poznała się poza kamerami i sami zdecydowali o tym, by dać sobie szansę.

Od momentu swojego udziału w programie, Karol Maciesz stara się dzielić swoimi przemyśleniami związanymi ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Kiedy Maciej z ostatniej edycji postanowił zrezygnować z programu, jeszcze w trakcie jego trwania, Karol stanął po jego stronie. Teraz w rozmowie z Party.pl, Karol Maciesz podkreśla:

Jeżeli chodzi o strzelanie sobie w kolano, jeśli chodzi o produkcję to jest to, że pokazują... Ok, może ze względu na to, że to jest eksperyment, ale we wcześniejszych edycjach czegoś takiego nie było, ale jeżeli uczestnik dorosły, mający 40 lat, podejmuje decyzję o odejściu z programu i tłumaczy, że to to spowodowane ekipą to jest coś na pewno w tym. Podjąć taką decyzję w programie nie było mu łatwo.

Nie pozostawił również bez komentarza faktu, że z pracy nad "Ślubem od pierwszego wejrzenia" zrezygnowały wszystkie ekspertki:

Pokazując ekspertki w świetle negatywnym i trochę kładąc im kłody pod nogi, gdzie mają swoje profesję i ludzie oceniają również to, jak one zachowują się w programie to zawód psychologa lub kołcza stawiają na niezbyt dobrej pozycji.

Co jeszcze na ten temat powiedzieli nam Karol i Laura? Zobaczcie nasze wideo.

