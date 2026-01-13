Karol Maciesz w rozmowie z naszą reporterką zdobył się na szczere wyznanie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przez kilka lat uczęszczał do szkoły specjalnej, przez co spotkał się z odrzuceniem wśród rówieśników. Teraz przerwał milczenie na temat trudnego dzieciństwa.

Karol ze "ŚOPW" o trudnym dzieciństwie

Karol Maciesz zdobył rozpoznawalność jako uczestnik piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć nie udało mu się odnaleźć miłości w programie, to właśnie dzięki udziałowi w show poznał swoją obecną żonę, Laurę. Dziś para tworzy szczęśliwe małżeństwo i chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych.

Życie bohatera "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zawsze było jednak usłane różami. Jak się okazuje, Karol Maciesz ma wyjątkowo trudne wspomnienia związane ze swoim dzieciństwem. W rozmowie z naszą reporterką otworzył się na temat bolesnych doświadczeń sprzed lat. Jego wyznanie może zaskoczyć wielu fanów programu.

Ja też chodziłem do szkoły specjalnej po zabiegu. Więc tam był krąg ludzi dużo mniejszy. (...) Może ten zamknięty krąg taki właśnie powodował to, że ja też byłem zamknięty. To też były takie czasy, że w szkołach było takie rozgraniczenie osób, które były w takiej 'elicie klasowej' i była ta druga strona. Ja należałem do tej drugiej strony wyznał Karol Maciesz.

