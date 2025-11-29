Jeremiah Dąbrowski znany w sieci, jako Jay aktualnie jest lubianym influencerem, który inspiruje swoim podejściem do wiary oraz sportowymi aktywnościami. Internauci mogą często oglądać go w kolaboracji z popularnymi w sieci członkami "Ekipy" Karola Friza Wiśniewskiego. Popularność w Polsce Jay zdobył jednak dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise", a jakie było jego dzieciństwo?

Tego nie wiecie o Jay'u Dąbrowskim

Jay dzięki "Hotelowi Paradise" poznał wielką miłość. Jego drogi z Elizą jednak po latach się rozeszły. W rozmowie z Party.pl, Jay opowiedział o rozstaniu z Elizą, ale również o tym, co pomogło mu stanąć na nogi po trudnych doświadczeniach. Influencer w rozmowie z Angeliką Bielską z Party.pl, rozmawiał również na temat swojego dzieciństwa i zdradził kilka nieznanych faktów o sobie;

Urodziłem się w Berlinie. (...) Matka jest Francuzką i Amerykanką. Mój tatuś z Polskiej strony przyjechał do Berlina. Prawdopodobieństwo, że ja istnieje było mega małe. (..) Mieszkałem tam 18 lat, chciałem już o wiele wcześniej uciekać z Berlina, bo miałem jakieś tam możliwości piłkarskie, ale moja mama mówiła, że muszę skończyć maturę tłumaczył.

Jay Dąbrowski ma aż trzy obywatelstwa: francuskie, amerykańskie oraz polskie. Mówi również płynnie w kilku językach. Zna polski, angielski i francuski. Nie ukrywa, że rozumie także język rosyjski, chociaż w znacznie mniejszym stopniu niż pozostałe języki.

Miałem farta urodzić się w takiej rodzinie i móc od razu łapać jako dzieciak kilka języków.

A jak Jay Dąbrowski wspomina swoje dzieciństwo? Zobaczcie nasz wywiad.

