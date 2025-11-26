Jay Dąbrowski udzielił nam wywiadu, w którym opowiedział między innymi o przyjaźni z influencerami. Jak przyznał, otrzymał ogrom wsparcia od Łukasza Wojtycy. Współzałożyciel "Ekipy" poświęcił mu mnóstwo czasu, kiedy on rozważał opuszczenie naszego kraju. To właśnie między innymi dzięki niemu gwiazdor "Hotelu Paradise" zdecydował się pozostać w Polsce.

Jay Dąbrowski o przyjaźni z influencerami

Jay Dąbrowski zdobył rozpoznawalność udziałem w piątej edycji "Hotelu Paradise". To właśnie tam poznał Elizę Milewską, z którą niemal od razu złapał doskonały kontakt. Wkrótce ich znajomość przerodziła się w relację romantyczną, którą kontynuowali również po zakończeniu programu. Niestety związek nie przetrwał próby i w 2024 roku poinformowali swoich fanów o rozstaniu.

Były uczestnik "Hotelu Paradise" otworzył się przed naszą kamerą między innymi na temat trudnego rozstania. Wyjawił również, na czyją pomoc mógł liczyć w tych trudnych chwilach. Okazuje się, że dużym wsparciem był dla niego Łukasz Wojtyca, czyli współzałożyciel Ekipy i prezes EKIPA Holding.

Ze świata influencerstwa znalazłem już moim zdaniem przyjaciół. (...) Ja po rozstaniu chciałem uciekać z Polski, ja nie chciałem tu być, nie chciałem działać w internecie. (...) Jest duża szansa, że bez Łukasza Wojtycy bym już nie był w Polsce. Strasznie mi pomógł, strasznie dużo wsparcia mi dał i to nie wyglądało tak, że mnie klepnął i powiedział: wszystko będzie dobrze tylko totalnie inaczej to zrobił. Ma w niektórych kwestiach więcej doświadczenia życiowego ode mnie, jest starszy, jest strasznie inteligentnym gościem wyznał Jay.

Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie i w jaki sposób potoczyła się ich znajomość? Tego dowiecie się, oglądając całość wideo.

Zobacz także: