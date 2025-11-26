Magdalena Niestój w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie o Andrzeja. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników jedenastej edycji "Hotelu Paradise' nie pojawił się w finale show, co mocno zaskoczyło widzów. Teraz Magda zdradziła. dlaczego produkcja nie zaprosiła go na nagrania ostatniego odcinka.

Magda z "Hotelu Paradise" zaskoczyła wyznaniem o Andrzeju

Blisko miesiąc temu zakończyła się jedenasta edycja "Hotelu Paradise". W wielkim finale o zwycięstwo walczyły dwie pary: Agata i Kuba oraz Magda i Milan. Decyzją pozostałych uczestników to Agata i Kuba stanęli na Ścieżce Lojalności i wygrali program Telewizyjnej Siódemki. Tuż po emisji ostatniego odcinka fani zaczęli dopytywać dlaczego Andrzej nie pojawił się na Uber Pandorze i w finale "Hotelu Paradise". Sam zainteresowany ujawnił, że była to decyzja produkcji.

Teraz głos ws. Andrzeja zabrała Magda Niestój. Uczestniczka jedenastej edycji "Hotelu Paradise" uchyliła rąbka tajemnicy. Dopiero teraz wyszło na jaw, co się wydarzyło.

Ja wiem tylko tyle co słyszałam. Cały czas byłam w Hotelu więc na szczęście ta sprawa mnie nie dotyczyła. Tam była sytuacja, że on gdzieś tam chyba niemiło się zachował w stosunku do Natalii, była jakaś sprzeczka. Produkcja doszła do wniosku, że lepiej jak go nie będzie zdradziła w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze na temat Andrzeja powiedziała nam Magda z "Hotelu Paradise"? Zobaczcie nasz materiał wideo.

Zobacz także: