Czy w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" szykują się roszady przy stole jurorskim? Iwona Pavlović komentuje krążące plotki na temat obecności Ewy Kasprzyk w programie.

Ewa Kasprzyk zniknie z "TzG"? Iwona Pavlović komentuje

W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby produkcja szykowała się do zmian w jury "Tańca z Gwiazdami". Mówi się, że to właśnie Ewa Kasprzyk miałaby zostać zastąpiona kimś innym. Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl przyznała:

Ja rzadko wchodzę w internetowe sprawy. Pierwsze słyszę.

Jednocześnie wypowiedziała się na temat współpracy zarówno z Ewą Kasprzyk jak i pozostałymi jurorami:

Ja staram się nas wszystkich traktować równo. Każdy sędzia tutaj jest indywidualnością, każdy w swojej dziedzinie. Może Ewa jest jest profesjonalna (w dziedzinie tańca - przyp. red.), dzisiaj Agatka (Agata Kulesza - przyp. red.) też była nieprofesjonalna, ale tak widocznie ma być i ja nawet bym nie śmiała oceniać. Myślę, że Ewa też mnie nie ocenia. Po prostu jestem czwórką równorzędnych sędziów, każdy od czegoś innego. Mi się z Ewą współpracuje dobrze.

Iwona Pavlović odpowiedziała również na pytanie, kto jej zdaniem mógłby dołączyć do stołu jurorskiego "Tańca z Gwiazdami". Warto również przypomnieć, że w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" zabrakło jednego jurora, własnie Ewy Kasprzyk. Tym razem wyjątkowo zastąpiła ją Agata Kulesza.

