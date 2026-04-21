Takie wieści tuż przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Już w najbliższą niedzielę uczestnicy spotkają się w ćwierćfinale, jednak teraz okazuje się, że nie będzie ich oceniać Ewa Ksaprzyk. Jak informują media aktorka znika z show. Wiadomo, kiedy wróci.

Jedna niedziela bez Ewy Kasprzyk i nagła roszada przy stole jurorskim w "TzG"

Zaledwie kilka dni temu widzowie zobaczyli siódmy odcinek tanecznego show Polsatu. Decyzją produkcji tym razem nikt nie pożegnał się z programem. Po werdykcie przed ćwiercfinałem "Tańca z Gwiazdami" rozpętała się burza w sieci, a fani stanowczo komentowali. I chociaż emocje wokół show jeszcze nie opadły, to teraz media przekazały zaskakujące wieści ws. składu jurorskiego w ćwierćfinale. "Super Express" poinformował, że w najbliższą niedzielę Ewa Kasprzyk nie pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami".

Ewa Kasprzyk w rozmowie z Pudelkiem potwierdziłajuż, że w ćwierćfinale nie pojawi się w jury. Zmiana ma mieć charakter wyłącznie jednorazowy, a w kolejnym kluczowym etapie, czyli półfinale, jurorka ma wrócić na swoje miejsce.

Wiadomo też, że produkcja planuje zastępstwo.

To jednorazowa sytuacja. W półfinale Ewa wróci. Faktycznie w jury pojawi się inna gwiazda - również aktorka. Emocji na pewno nie zabraknie osoba z produkcji komentuje dla Pudelka.

Ćwierćfinał wchodzi na pełnych obrotach, a na parkiecie zostaje sześć par

Ćwierćfinał to już selekcja bez litości. W programie pozostało sześć par i to one zmierzą się w odcinku, w którym zabraknie Kasprzyk. O Kryształową Kulę wciąż walczą: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska.

W tej fazie każdy występ ma znaczenie, a skład jury bywa traktowany przez fanów jak dodatkowy „zawodnik” wieczoru. Dlatego informacja o nieobecności jednej z jurorek rozgrzała dyskusje, zwłaszcza że Kasprzyk w ostatnich edycjach należała do najbardziej wyrazistych postaci programu.

Powrót Ewy Kasprzyk zapowiedziano na półfinał, a więc etap tuż przed rozstrzygnięciem sezonu. Finał „Tańca z gwiazdami” zaplanowano na 10 maja. To oznacza, że przed uczestnikami i widzami wyjątkowo intensywne tygodnie, a każdy odcinek może wywrócić układ sił.

Warto też pamiętać, że to nie pierwszy raz, gdy w programie dochodzi do takiej zmiany w jury. Jakiś czas temu aktorkę zastąpiła Małgorzata Socha.

