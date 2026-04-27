Tym razem Gamou Fall nie mógł liczyć na "cztery dziesiątki" w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović podsumowała: "Moim zdaniem dzisiaj odrobinę spadliśmy z górki". Zapytaliśmy jurorkę o to, co sądzi o tym, jak aktor poradził sobie w 8. odcinku.

Już wiadomo, kto odpadł w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami". Z marzeniami o "Kryształowej Kuli" musiał pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski. Tym razem też nieco gorzej (ale wciąż świetnie) poradził sobie Gamou Fall. Tuż po swoim występie usłyszał o Iwony Pavlović: "To jest bardzo trudne, żeby przebić samego siebie. (…) Moim zdaniem dzisiaj odrobinę spadliśmy z górki, ale nie przejmuj się, bo to jest życie. (…) Moim zdaniem pojawiło się za dużo błędów". Zapytaliśmy jurorkę po odcinku na żywo, co sądzi o tym, co dziś zaprezentował Gamou Fall. Tym razem jednak była o wiele bardziej łaskawa niż przed kamerami:

Bardzo trudno jest na wszystkie tańce mieć cztery dziesiątki i wzbudzać aż tak entuzjazm, jak było ostatnio przy paso doble, więc to nie jest nic złego, że nie miał aż takiego aplauzu, od publiczności też.

Podkreśliła także, że nie można też powiedzieć o Fallu, że po serii maksymalnych not osiadł na laurach:

Uważam, że jest to facet, który bardzo się przykłada, traktuje to poważnie, mimo uśmiechu i zabawy z tego tańca.

Zwróciła także uwagę na jeden ważny szczegół.

