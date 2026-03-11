Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą zgraną i lubianą rodzinę polskiego Internetu. Małżeństwo jest szczęśliwymi rodzicami trzech córek: Poli, Neli i Jaśminy. Teraz podzielili się z fanami niespodziewaną wiadomością o swoich najbliższych planach na przyszłość. Tego nikt się nie spodziewał.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski dzielą się wieściami

Sylwia i Jan Dąbrowscy mieszkają 230-metrowym domu, który wykończyli z dbałością o każdy detal. Ich posiadłość budzi podziw wśród internautów. Influencerzy pokazują nie tylko całe wnętrza, ale dzielą się również tym, które rozwiązania im się sprawdzają, a które okazały się nie praktyczne, jakie więc było zdziwienie wszystkich, gdy nagle ogłosili:

Widzicie ten piękny dom za nami? Już niedługo nie będziemy tu mieszkać. Wyprowadzamy się z Polski zaczął Jan Dąbrowski.

Sylwia Przybysz jednak szybko rozładowała atmosferę, precyzując, że chodzi tylko o dwa miesiące, jednak nazywają to przeprowadzką, ponieważ wyprawa z dziećmi to naprawdę duże wyzwanie i trudno nazwać taki dwumiesięczny wyjazd wakacjami.

Zdecydowaliśmy się, że przez dwa miesiące będziemy mieszkać w Vancouver w Kanadzie. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że to jest taka Europa Kanady trochę. Jak się jest w Stanach Zjednoczonych to się myśli 'wow, ale Stany są super', ale trzeba polecieć do Kanady, żeby móc to podważyć ogłosili w wideo na YouTube.

Fani o wyprowadzce Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz

Pod materiałem Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego nie zabrakło licznych reakcji ze strony fanów. Niektórzy z ekscytacją pytają, czy podczas pobytu w Kanadzie mogą spodziewać się vlogów nagrywanych w nowym otoczeniu.

Omg ja już czekam na vlogi z tego miejsca

Wszystkiego Dobrego dla was. Wracajcie do nas czytamy w komentarzach.

Inni z kolei nie ukrywali swoich przemyśleń, że patrząc na ostatni baby boom wśród influencerów, gdy przeczytali tytuł vloga "Musimy Wam coś ogłosić", pomyśleli, że może chodzić o powiększenie rodziny.

Całego vloga Sylwii i Jana Dąbrowskich znajdziecie poniżej.

