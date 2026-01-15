Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są uznawani za jedną z najbardziej sympatycznych i zgranych par w polskim show-biznesie. Wokalistka i YouTuber, którzy chętnie dzielą się w sieci swoją codziennością, w środę, 15 stycznia 2026 roku, pod osłoną nocy podzielili się z obserwatorami wyjątkowym momentem, przekazując radosną nowinę. Chodzi o najstarszą córkę Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego, Polę, która skończyła już sześć lat i właśnie świętuje urodziny. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo życzeń od fanów pary influencerów.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski tworzą szczęśliwą rodzinę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szczęśliwych rodzin w polskim show-biznesie. Para pobrała się czerwcu w 2022 roku, a o ich bajkowym weselu mówiła cała Polska. W sieci para aktywnie dzieli się w mediach społecznościowych nie tylko kolejnymi projektami zawodowymi, ale też kadrami z życia prywatnego. Na zdjęciach często pojawiają się także ich córki:Pola, Nela oraz najmłodsza Jaśminka.

Fakt, że mimo młodego wieku Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdecydowali się na rodzicielstwo, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym odbiorem w sieci. Dla obojga rodzina jest największym priorytetem. Wokalistka i influencer chętnie pokazują, jak spędzają wspólne chwile, celebrując codzienność i ważne momenty, takie jak wspólne spacery czy rodzinne sesje zdjęciowe. Fani szczególnie doceniają ich autentyczność i to, że mimo obowiązków związanych z życiem online potrafią znaleźć czas dla siebie i dzieci. Teraz zakochani pochwalili się kolejnym ważnym momentem w swoim życiu. Ich córka właśnie skończyła 6 lat.

Sylwia Przybysz przekazała radosną nowinę

Na instagramowym profilu Sylwii Przybysz pojawiło się ostatnio rozczulające zdjęcie Poli, na którym widzimy, jak dziewczynka zdmuchuje świeczki z tortu urodzinowego. Córka pary influencerów skończyła właśnie sześć lat, w co nie mogą uwierzyć zarówno internauci, jak sami rodzice.

Ale jak to 6 lat? napisała Przybysz pod kadrem.

Fotografia wywołała spore emocje wśród obserwatorów gwiazdy. Internauci natychmiast ruszyli z życzeniami urodzinowymi dla Poli.

Spełnienia marzeń Polcia

Wszystkiego najlepszego dla Polusi czytamy.

My również dołączamy się do życzeń!

