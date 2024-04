Dzisiaj nikomu nie trzeba już przedstawiać Małgorzaty Rozenek-Majdan – łącznie z Polakami, którzy na co dzień nie oglądają telewizji. Gwiazda pojawiła się w takich programach jak „Perfekcyjna pani domu”, „Azja Express”, „Projekt Lady”, „Piekielny hotel” czy „Project Runway”. Do czerwca ubiegłego roku prowadziła „Dzień dobry TVN”. W połowie kwietnia ruszy jej kolejny program – „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. W każdej z produkcji widzowie mogli zobaczyć nieco inną Rozenek-Majdan. Jak prezenterka ocenia zmianę, jaka w niej zaszła na przestrzeni lat? Nasza reporterka pokazała jej nagrania z dawnych programów.

Wystarczy spojrzeć na nagrania z dawnych programów Małgorzaty Rozenek-Majdan, żeby zauważyć, jak z wiekiem oraz doświadczeniem zmieniała się jedna z największych gwiazd TVN, która ze stacją związana jest już od ponad dekady. Gdy nasza reporterka pokazała jej fragment „Piekielnego hotelu”, Rozenek-Majdan niemal od razu przyznała, że dzisiaj jest już znacznie spokojniejszą osobą. Potrafi wstrzymać się z ostrą krytyką i próbuje być bardziej wyrozumiała wobec innych. Nie ukrywała, że w przeszłości była zdecydowanie ostrzejsza.

Pamiętam te zdjęcia. Pamiętam to zdjęcie również. To co jest dziwniejsze, to że ja z upływem czasu łagodnieję. Myślę, że gdybym teraz robiła »Perfekcyjną« czy »Piekielny hotel« nie byłabym w stanie być tak bardzo rygorystyczna, jak zdarzało mi się w tych programach. Teraz jestem takim typem, który stara się zrozumieć. (…) To było doświadczenie dosyć piekielne – jak sam hotel

– przyznała.