Choć Małgorzata Rozenek-Majdan prowadziła już mnóstwo programów – od „Perfekcyjnej pani domu”, przez „Piekielny hotel”, po „Projekt Lady” - i wyrobiła dużą markę w show-biznesie, wciąż ma mnóstwo marzeń do spełnienia. Jednym z nich była praca w „Dzień dobry TVN”. Pod koniec sierpnia 2022 roku wreszcie jej się to udało. Ta wymarzona przygoda jednak nie trwała zbyt długo, bo niespełna rok. W czerwcu 2023 roku przekazano, że Małgorzata Rozenek-Majdan odchodzi z popularnej śniadaniówki. Jednak z największych gwiazd TVN nie została z niczym. Zaoferowano jej poprowadzenie nowego formatu „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, którego premiera odbędzie się już w połowie kwietnia br. Ale to nie koniec marzeń prezenterki, która nie ukrywa, że bardzo chciałaby wziąć udział w „Tańcu z gwiazdami”. Co stoi na przeszkodzie? Jak ocenia swoje szanse w tanecznym show? O tym opowiedziała w rozmowie z naszą reporterką.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o „Tańcu z gwiazdami”: „Prędzej zrobię tego Ironmana”

W kwietniu Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w srebrnej zbroi na premierze swojego nowego programu. Już we wtorek, 16 kwietnia widzowie będą mogli zobaczyć, jak prezenterka poradzi sobie z wyzwaniami postawionymi przez kilku znanych ekspertów. Ostatnie miesiące gwiazda spędziła na siłowni, przygotowując się do testów sprawnościowych, jakie czekają ją w autorskim reality show. W tym okresie pojawiło się sporo wątpliwości co do tego, czy produkcja dojdzie do skutku, ponieważ na początku lutego Rozenek-Majdan doznała poważnej kontuzji i trafiła do szpitala.

Na szczęście wypadek nie wymusił przesunięcia emisji „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”. Małgorzata Rozenek-Majdan z powodzeniem realizuje swoje zawodowe ambicje, ale przed nią jeszcze jedno marzenie – udział w „Tańcu z gwiazdami”. Warto przypomnieć, że tegoroczna edycja tanecznego show budzi ogromne emocje za sprawą takich uczestników jak Dagmara Kaźmierska czy Roksana Węgiel. Była prowadząca „Dzień dobry TVN” przyznała, że gdyby produkcja była emitowana w TVN, zgłosiłaby się jako pierwsza.

Gdyby »Taniec z gwiazdami« był w TVN, byłabym pierwsza na liście zgłoszonych. Kocham taniec, uwielbiam taniec towarzyski, energią, którą taniec ze sobą niesie. To jest piękny sport i piękna sztuka jednocześnie. Nigdy nie miałabym innej okazji, żeby trenować po osiem godzin dziennie, bo oni po tyle trenują i uważam, że to jest piękne doświadczenie, które zawsze będzie z nimi. Gdyby »Taniec z gwiazdami« był w TVN, na pewno chciałabym zatańczyć – powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan naszej reporterce.

W dalszej części wywiadu gwiazda TVN przyznała wprost, że nie widzi szans na pojawienie się w programie emitowanym przez Polsat. Żartobliwie dodała, że obecnie bardziej realne w jej przypadku byłoby wzięcie udziału w długodystansowym starcie triatlonowym.

To marzenie jest na liście raczej tych niemożliwych. Prędzej zrobię tego Ironmana (przyp. red. – zawody triatlonowe), niż zatańczę w »Tańcu z gwiazdami« – zażartowała.

Małgorzata Rozenek-Majdan ujawniła też, co na temat jej występu w „Tańcu z gwiazdami” sądzi Radosław Majdan. Okazuje się, że mąż złożył jej pewną obietnicę. Obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca, jeśli chcecie poznać szczegóły.

