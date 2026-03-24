Rafał Maserak odczuwa brak Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami"? Wypalił

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wzięli udział w 17. edycji „Tańca z gwiazdami”. Uczestnik i jego partnerka dostarczyli mnóstwo skrajnych emocji. Za sprawą gorącego pocałunku na wizji ujawnili, że są razem w relacji romantycznej. Kaczorowska była wówczas po głośnym rozstaniu z Maciejem Pelą. Gorąca atmosfera zrobiła się też po ich odpadnięciu w siódmym odcinku. Kaczorowska postanowiła skupić się na własnym projekcie i nie wróciła w najnowszej edycji jako tancerka show.

Rafał Maserak ocenił spektakl Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Po głośnym odejściu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili stworzyć własny spektakl taneczny. Niektórzy sugerowali, że tancerka obraziła się na „Taniec z gwiazdami”, choć nie mówi tego wprost. Niedawno Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili premierę swojej sztuki. Okazało się, że na widowni był Rafał Maserak.

W rozmowie z naszą reporterką juror „Tańca z gwiazdami” przyznał, że nie tylko bił brawo na koniec spektaklu, ale także nagrodził sztukę owacjami na stojąco. Dodał, że inni widzowie również zareagowali w ten sposób. Później przyznał, że zaimponowała mu praca Rogacewicza, który poradził sobie z trudną choreografią.

Bardzo mi się podobało. Klaskałem i wstałem. Wszyscy wstali powiedział Maserak.

Napisałem nawet do Marcina po spektaklu, że gratuluję mu i przede wszystkim szanuję jego zaangażowanie. Sprostał trudnym choreografiom, które Agnieszka zrobiła i fajnie wyważyli to, że Agnieszka nie była na pierwszym planie, tylko tworzyli jedność i to jest siłą tego całego show wyjaśnił.

Dlaczego Maserak skontaktował się z Marcinem Rogacewiczem, a nie z Agnieszką Kaczorowską? Juror „Tańca z gwiazdami” przyznał, że chciał podkreślić swoje uznanie dla aktora, ponieważ o tym, że Kaczorowska ma odpowiedni warsztat taneczny, wiedział już wcześniej.

Bardziej zwróciłem uwagę na Marcina, jak sobie w tym poradził. Wiem, że Agnieszka sobie świetnie w tańcu radzi dodał.

Rafał Maserka czuje brak Agnieszki Kaczorowskiej w „Tańcu z gwiazdami”?

Na koniec Rafał Maserak został zapytany przez naszą reporterkę o brak Agnieszki Kaczorowskiej w tej edycji „Tańca z gwiazdami”. Juror stwierdził, że nie myśli obecnie o tym, zwłaszcza że tancerze biorący udział w programie prezentują bardzo wysoki poziom.

Czy brakuje? Mamy tyle wspaniałych tancerzy na ten moment, że nie zastanawiam się nad tym podsumował.

