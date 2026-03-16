Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" w ubiegłą niedzielę zaskoczył zarówno telewidzów, jak i internautów oraz widownię oglądającą całe show w studiu Telewizji Polsat. Największym zdziwieniem okazał się ostateczny werdykt, zgodnie z którym program opuścili Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Jak do całej sytuacji odniósł się Rafała Maserak?

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino już od początku programu wzbudzali bardzo duże poruszenie w mediach. Parze zarzucano niesprawiedliwość wynikającą z wcześniejszej znajomości i artystycznej działalności aktorki i tancerza. Mimo fali krytyki, para świetnie radziła sobie z tanecznymi wyzwaniami w show, zdobywając od jury bardzo przyzwoite noty. Ku zaskoczeniu wszystkich Emilia i Stefano odpadli w trzecim odcinku. Jakie emocje odczuwał wtedy Rafał Maserak?

Tancerz, zapytany przez Party.pl o swoje emocje tuż po głośnym werdykcie, nie krył swoich emocji.

Na razie jest we mnie smutek. Smutno mi jest, że dobry taniec żegna się z programem wyznał Rafał Maserak.

Nie zabrakło też apelu do widzów, którzy w dużej mierze decydują o tym, która z par pożegna się z programem. Podkreślił ważność wspierania głosami nawet tych najwyżej ocenianych przez jury par.

Powtarzam wielokrotnie: nie odpuszczać w głosowaniu. Bo widzę, że tu zabrakło głosów widzów. Nawet osoby, które dobrze tańczą, są w środku tabeli nawet, potrzebują głosów apelował Maserak.

W wywiadzie z nami Rafał Maserek podzielił się też swoją opinią na temat Iwony Pavlović, która również skomentowała odpadnięcie Komarnickiej. Tancerz wprost powiedział o tym, co sądzi o ostrych ocenach Czarnej Mamby, z których ta słynie od wielu edycji.

