Rafał Maserak w poruszającym wyznaniu o "TzG". Chodzi o Komarnicką i Terrazzino
Rafał Maserak tuż po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywał swoich emocji i otwarcie wypowiedział się o smutku, który mu towarzyszy. Dlaczego emocje te związane są z odpadnięciem z programu Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino? Tancerz powiedział to wprost.
Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" w ubiegłą niedzielę zaskoczył zarówno telewidzów, jak i internautów oraz widownię oglądającą całe show w studiu Telewizji Polsat. Największym zdziwieniem okazał się ostateczny werdykt, zgodnie z którym program opuścili Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Jak do całej sytuacji odniósł się Rafała Maserak?
Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino już od początku programu wzbudzali bardzo duże poruszenie w mediach. Parze zarzucano niesprawiedliwość wynikającą z wcześniejszej znajomości i artystycznej działalności aktorki i tancerza. Mimo fali krytyki, para świetnie radziła sobie z tanecznymi wyzwaniami w show, zdobywając od jury bardzo przyzwoite noty. Ku zaskoczeniu wszystkich Emilia i Stefano odpadli w trzecim odcinku. Jakie emocje odczuwał wtedy Rafał Maserak?
Tancerz, zapytany przez Party.pl o swoje emocje tuż po głośnym werdykcie, nie krył swoich emocji.
Na razie jest we mnie smutek. Smutno mi jest, że dobry taniec żegna się z programem
Nie zabrakło też apelu do widzów, którzy w dużej mierze decydują o tym, która z par pożegna się z programem. Podkreślił ważność wspierania głosami nawet tych najwyżej ocenianych przez jury par.
Powtarzam wielokrotnie: nie odpuszczać w głosowaniu. Bo widzę, że tu zabrakło głosów widzów. Nawet osoby, które dobrze tańczą, są w środku tabeli nawet, potrzebują głosów
W wywiadzie z nami Rafał Maserek podzielił się też swoją opinią na temat Iwony Pavlović, która również skomentowała odpadnięcie Komarnickiej. Tancerz wprost powiedział o tym, co sądzi o ostrych ocenach Czarnej Mamby, z których ta słynie od wielu edycji.
