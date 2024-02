Marcin Łopucki w rozmowie z Party.pl skomentował swój udział w programie "Czas na show. Drag Me Out" i zdradził, jak Katarzyna Skrzynecka zareagowała, kiedy dowiedziała się, że jej mąż wystąpi nowym show TVN. Żona kulturysty nie była tym zachwycona? Marcin Łopucki zaskoczył szczerym wyznaniem.

Marcin Łopucki zdradził, jak Katarzyna Skrzynecka zareagowała na jego udział w show TVN

Już za kilka tygodni ruszy wiosenna ramówka TVN, a w niej nowość - "Czas na show. Drag Me Out". Ostatnio okazało się, że w programie zobaczymy męża Katarzyny Skrzyneckiej. Marcin Łopucki został nową gwiazdą TVN, a teraz przed naszą kamerą zdradził, jak żona zareagowała na jego udział w programie "Czas na show. Drag Me Out". Kulturysta nie ukrywa, że Katarzyna Skrzynecka była w szoku.

Przez pierwsze trzy minuty nic nie powiedziała. Miała otwarte usta więc to była sprawa prosta zdradził Marcin Łopucki.

Marcin Łopucki nie ukrywa również, że jego udział w nowym show TVN to jego zemsta. Za co?

To jest moja prywatna zemsta za jej kreację Louisa Amstronga (w programie TTBZ- przyp. red.). Teraz ona będzie miała w pamięci mój wygląd żartował mąż gwiazdy.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedział nam Marcin Łopucki!

